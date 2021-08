Pari Opportunità nel lavoro alle persone con DSA: passa una mozione a Firenze

Il Consiglio comunale di Firenze ha approvato la mozione del gruppo PD, prima firmataria Barbara Felleca, finalizzata a introdurre tutele per le persone con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) che partecipano a selezioni e concorsi indetti dal Comune di Firenze, dai suoi Enti strumentali e/o partecipati.

La mozione invita inoltre l'amministrazione ad attivarsi nei confronti del Parlamento, affinché si possa giungere in tempi rapidi all’approvazione di una norma che garantisca pari opportunità di accesso al mondo del lavoro alle persone con DSA.

“È importante il sostegno alle persone con DSA e alle loro famiglie. La mozione – sottolinea la consigliera Barbara Felleca – è un primo passo per stimolare il Parlamento a normare compiutamente tutta la materia. È anche un atto di civiltà per assicurare alle persone con DSA gli stessi strumenti e le stesse possibilità nelle selezioni e concorsi indetti dal Comune di Firenze e pari opportunità per l’accesso al mondo del lavoro”.

"Ringraziamo la consigliera Felleca - ha dichiarato la presidente della sezione AID di Firenze, Sabrina Mascalchi - che ha saputo raccogliere le sollecitazioni di AID Firenze. Un contributo fondamentale nel portare avanti questa istanza è stato dato dall'ex presidente di sezione, Maria Carmela Borsini, dall'avvocata Marian Bonfà, volontaria di sezione, e dalla presidente della sezione AID di Prato, Manuela Zacchini. Auspichiamo che l'impegno dell'amministrazione comunale possa trovare applicazione quanto prima nei regolamenti dei concorsi".

Fonte: AID, Associazione Italiana Dislessia - Ufficio stampa