Rapinatori in moto colpiscono turista francese per rubare orologio a Forte dei Marmi. Il fatto è accaduto all'una di questa notte, lunedì 2 agosto. Una coppia di turisti francesi ha subito l'assalto in via Piave. Due uomini a bordo di una moto hanno prima esploso tre colpi in aria con una pistola a salve, poi con il calcio della pistola hanno colpito l'uomo alla testa e gli hanno sfilato un orologio di ingente valore, per darsi infine alla fuga. Il turista colpito ha riportato lievi lesioni. La polizia del locale commissariato indaga.