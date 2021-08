Rifiuti dell'ex ditta di panificati nelle fognature, due denunce per sversamento illecito

Sversamento illecito di rifiuti liquidi nelle fognature di Montaione. Per questo sono stati denunciati il presidenti di una società alimentare produttrice di panificati presente fino a pochi mesi prima in uno stabilimento nel borgo valdelsano e di una società di demolizioni del Pisano. È stato possibile considerare estinto il reato su pagamento di una sanzione di 6.500 euro, in base all’art. 318 bis del Testo Unico Ambientale.

I carabinieri forestali di Empoli e l'Arpat ha eseguito svariati accertamenti sullo stabilimento su segnalazione di presenza di rifiuti e altri problemi di natura sanitaria da parte della società proprietaria dell'immobile.

Si è scoperto che la società di demolizioni aveva smaltito illecitamente rifiuti liquidi speciali attraverso il loro sversamento nei tombini del piazzale dell'immobile industriale. Tali rifiuti liquidi erano originati dalla lavorazione alimentare della ditta che aveva incaricato la società di demolizioni di liberare dai rifiuti l'immobile industriale. E’ stato accertato inoltre che tali rifiuti, sversati illecitamente nei tombini del piazzale, sono finiti nella fognatura pubblica . I rifiuti liquidi sono stati campionati ed analizzati da tecnici ARPAT e sono risultati non pericolosi.