Riqualificati sentieri e muretti a secco sul Monte Pisano

Sono stati portati a termine gli interventi di recupero dei sentieri della rete escursionistica toscana 104, 105 e 107 contenuti nel Pit (Progetto integrato territoriale) "Monte Pisano" redatto dal servizio ambiente del Comune di San Giuliano Terme. È stato completato anche il recupero dei muretti a secco nelle aree montane di Asciano e Ripafratta, previsti dallo stesso progetto, mentre quelli della zona di Pugnano dovrebbero concludersi entro la fine dell'anno.

"Si tratta di interventi importanti per la soluzione di alcune criticità del territorio – spiega l'assessore all'ambiente Filippo Pancrazzi –. Il recupero della piena fruibilità in sicurezza da parte degli escursionisti dei sentieri è un passaggio fondamentale per la valorizzazione del patrimonio ambientale del nostro territorio. Il recupero dei muretti a secco, uno dei tratti caratteristici del paesaggio del Monte Pisano, è un'operazione essenziale, oltre che nella stessa ottica di valorizzazione, per la tutela idrogeologica".

Il progetto, che vede come capofila la cooperativa Oleificio sociale dei Monti Pisani, è stato approvato dalla Giunta sangiulianese nel 2019. I lavori sui sentieri e sui muretti a secco sono realizzati dalla cooperativa Coaf, per un importo totale di poco inferiore ai 100 mila euro.

"Colgo l’occasione – conclude l'assessore Pancrazzi – per ringraziare tutte le associazioni attive nella manutenzione della segnaletica Ret (Rete Escursionistica Toscana)del Monte Pisano, come ad esempio Piedi in Cammino, che in questi giorni si è occupata del ripristino della segnaletica verticale su alcuni crocevia come Campo di Croce e Foce di Pennecchio e precedentemente della segnaletica orizzontale lungo la via degli Acquedotti, da Asciano a Campo di Croce, lungo i sentieri 117 e 119. L'associazione si è occupata anche del ripristino della segnaletica del sentiero 115, recentemente vandalizzata con segni non conformi, cosa che condanniamo fermamente. La Ret è uno strumento di cui la Regione Toscana si è dotata per uniformare, normare e gestire i percorsi trekking del suo territorio, quindi è molto importante che la segnaletica venga mantenuta uniforme e seguendo le specifiche indicate dalla Regione".

"Condanno anche io gli atti vandalici che saltuariamente riguardano la sentieristica del Monte Pisano - aggiunge il sindaco Sergio Di Maio -. E allo stesso modo desidero ringraziare le associazioni che si impegnano per assicurare qualità nella fruizione dei numerosi percorsi che rendono il nostro territorio unico".

Fonte: Comune di San Giuliano Terme - Ufficio stampa