San Giusto, finanziamento da 600mila euro per il campo di calcio scandiccese

E’ finanziata con 600 mila euro dell’avanzo di amministrazione 2020 la riqualificazione del campo di calcio a 11 di San Giusto, affidato in gestione alla Polisportiva San Giusto Le Bagnese sezione Calcio.

Con l’intervento sarà realizzato il manto in erba artificiale di ultima generazione, saranno sostituite le recinzioni perimetrali al campo, saranno inserite reti protettive parapalloni e verranno sostituite le attrezzature sul terreno di gioco quali porte, bandierine e panchine per allenatori e riserve.

La riqualificazione dell’impianto rispetterà i regolamenti Coni, Figc e Lnd al fine di ottenere le opportune omologazioni federali fino al livello di competizione richiesto.

Lo stanziamento per la riqualificazione del campo di calcio a 11 di San Giusto è inserito nel piano delle opere approvato dal Consiglio Comunale a seguito del passaggio del Rendiconto di gestione 2020, nella seduta di giovedì 29 luglio 2021.

“Portiamo avanti con determinazione il piano di riqualificazione dei nostri impianti sportivi - dice l’assessora allo Sport Ivana Palomba - ascoltando le richieste di tutti coloro che sono impegnati quotidianamente a fare sport nei nostri quartieri e dando risposte concrete alle loro esigenze non appena questo è possibile. Non ci stancheremo mai di di ripetere l’importanza che ha lo sport per la città e per i cittadini, il ruolo educativo per le giovani generazioni che è sempre più integrato con quello delle scuole e quello delle famiglie, oltre al contributo unico che dà alla salute collettiva e alla qualità della vita dell’intera comunità”.

“Riusciamo a finanziare opere come il nuovo campo da gioco di San Giusto a partire dalla buona gestione e dal controllo della spesa del Comune – dice il Vicesindaco e assessore al Bilancio e alle Opere pubbliche Andrea Giorgi – grazie a cui dal bilancio dello scorso anno abbiamo ottenuto risorse aggiuntive per oltre 4,3 milioni di euro, che investiamo in opere molto importanti: oltre agli impianti sportivi abbiamo fissato interventi per l’edilizia scolastica, le strade, il verde e gli spazi pubblici”.

Attualmente il campo di calcio a 11 di San Giusto presenta un terreno di gioco in erba naturale, soggetto al ciclico deperimento stagionale nonché all’usura dovuta all’intensa attività praticata; l'intervento prevede “la realizzazione di un manto in erba artificiale di ultima generazione monofilamento, intasata con sabbia silicea e granulo di gomma SBR colorato e ‘nobilitato’ da una pellicola protettiva al poliuretano, in grado di sopportare un utilizzo quotidiano massivo volto alla preparazione ed alle competizioni”.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa