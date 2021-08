Si scontra con un'auto e scappa, rintracciato dalla municipale

Ha provocato un incidente e si è dato alla fuga. Ma la Polizia Municipale l'ha rintracciato grazie alle immagini riprese dalle telecamere. È successo stamani intorno alle 8.15 in viale Torricelli. Secondo la prima ricostruzione della Polizia Municipale un'auto proveniente da viale Galileo avrebbe effettuato una repentina inversione di marcia. Probabilmente per evitare l'impatto una vettura in transito sulla direttrice opposta è finita contro un albero ribaltandosi. Conducente e passeggero sono stati portati in ospedale in codice giallo mentre l'automobilista alla guida dell'altra macchina si è allontanato. Ma la fuga è durata solo qualche ora: gli agenti della Polizia Municipale hanno infatti visionato le immagini delle telecamere in individuando il responsabile. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti.