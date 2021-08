Sicurezza Empoli, Confesercenti: "Città non è luogo di degrado, al lavoro per il prossimo Natale"

Nei giorni scorsi il dibattito nell’opinione pubblica si è concentrato sul centro della città. Alcuni episodi isolati hanno dato il via ad una strumentalizzazione che poco corrisponde alla realtà e che rischia di penalizzare fortemente le attività economiche che insistono nel “Giro” (nello specifico gli atti di violenza e di sesso all'aperto avvenuti in piazza della Vittoria, NdR).

“Così non va – dichiara Eros Condelli, presidente di Confesercenti Empoli – la sicurezza è un tema centrale, se c’è un problema siamo pronti a denunciarlo, ma non ci riconosciamo in una narrazione che racconta la nostra città come un luogo insicuro e degradato. Abbiamo lavorato molto per riportare Empoli al posto che merita e lo abbiamo fatto condividendo con l’Amministrazione Comunale scelte e strategie utili al rilancio del tessuto economico cittadino. Se proseguiamo in questa direzione rischiamo di rovinare quanto di buono è stato fatto fin’ora”.

Come noto, negli ultimi anni, sono stati realizzati alcuni format di successo come il Natale a Empoli o il Luglio Empolese che hanno aumentato in maniera importante i flussi, anche turistici, verso il centro di Empoli. Attualmente gli organizzatori sono già al lavoro per definire gli ultimi dettagli del prossimo Natale e allo stesso tempo progettare nuove iniziative dal taglio più culturale per la prossima primavera.

Purtroppo il periodo chiusura e, successivamente, l’impossibilità di realizzare eventi importanti hanno inciso anche su alcune dinamiche collaterali per le quali è necessario il massimo rigore.

“Quando parliamo del valore dei centri commerciali naturali – conclude Condelli - è evidente che non ci riferiamo soltanto all’aspetto economico ma soprattutto al presidio sociale. Oltre che imprenditori siamo occhi e orecchie sulle nostre strade. Continueremo a collaborare come abbiamo fatto fin’ora con l’ Amministrazione e con tutte le forze dell’ordine per avere un centro sicuro e accogliente”.

