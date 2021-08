Torna il Cinema sotto le Stelle al Mariambini e nei circoli Arci: 10 film gratuiti

Torna per il secondo anno la rassegna “Cinema sotto le stelle”, voluta dal Comune di Empoli e realizzata da Arci Valdarno Inferiore e Arci Comitato Territoriale Empolese Valdelsa APS.

Dal 3 agosto al 3 settembre 2021 si susseguiranno 10 proiezioni di film d’autore a ingresso gratuito, con inizio spettacoli alle ore 21,30.

Di queste 10 proiezioni, 7 si svolgeranno al Parco Mariambini come al solito, ma la scommessa di quest’anno sarà portare il cinema nelle frazioni empolesi negli spazi all’aperto dei Circoli Arci. Ben tre Circoli del territorio empolese hanno collaborato e ospiteranno le proiezioni proponendo appuntamenti particolari, come la presenza del regista empolese Alessio Nencioni che presenterà il suo “Go Dante go go go” al Circolo Arci di S. Andrea il 3 agosto, o come la proiezione del film“Le invisibili” con la sua trascinante tematica di riscatto sociale in un alternarsi di commedia e tragedia (e tanta solidarietà femminile tra donne senza fissa dimora) il 30 agosto al Circolo Arci Pontorme.

Chiude il 3 settembre la proiezione del film documentario “The forgotten front” con la presenza dei registi Paolo Soglia e Lorenzo Stanzani, al Circolo Arci S. Maria, per affrontare il tema della memoria e della Resistenza in collaborazione con Anpi Empoli e per celebrare la ricorrenza della liberazione di Empoli avvenuta il 2 settembre 1944.

Oltre a questi tre appuntamenti nei Circoli Arci, con spettacoli “speciali”, ci saranno proiezioni di commedia, film per bambini, thriller e cinema d’autore al parco Mariambini.

Questo il cartellone delle proiezioni, dal 3 agosto al 3 settembre, con inizio spettacolo sempre alle 2130

MARTEDI 3 AGOSTO

Circolo Sant’Andrea – Via Senese Romana

GO DANTE GO GO GO

Regia Alessio Nencioni CON Giacomo Dominici, Giacomo Casali,

Maria Pia De Sandro e Gabriele Gori

COMMEDIA – Italia, 2019 – 90 minuti

VENERDI 6 AGOSTO

Parco Mariambini

MISS PEREGRINE – La casa dei ragazzi speciali

Regia Tim Burton CON Eva Green, Asa Butterfield, Samuel L. Jackson e Judi Dench.

AVVENTURA, FANTASY – Usa, 2016 – 127 minuti

LUNEDI 9 AGOSTO

Parco Mariambini

10 GIORNI SENZA MAMMA

Regia di Alessandro Genovesi CON Fabio De Luigi e Valentina Lodovini

COMMEDIA- Italia, 2019 – 94 minuti

VENERDI 13 AGOSTO

Parco Mariambini

COCO

Regia di Lee Unkrich e Adrian Molina

VOCI DI Luca Tesei, Emiliano Coltorti e Mara Maionchi

ANIMAZIONE – Usa, 2017- 105 minuti

MARTEDI 17 AGOSTO

Parco Mariambini

YOUTH – La Giovinezza

Regia Paolo Sorrentino con Michael Caine, Harvey Keitel e Rachel Weisz

DRAMMATICO – Italia, Svizzera, Francia, Gran Bretagna, 2015 – 118 minuti

VENERDI 20 AGOSTO

Parco Mariambini

IL TUTTOFARE

Regia Valerio Attanasio CON Sergio Castellitto, Guglielmo Poggi e Elena Sofia Ricci

COMMEDIA – Italia, 2018 – 96 minuti

LUNEDI 23 AGOSTO

Parco Mariambini

BENVENUTI A MARWEN

Regia Robert Zemeckis CON Steve Carell, Leslie Mann e Diane Kruger

BIOGRAFICO – Usa, 2018 – 116 minuti

VENERDI 27 AGOSTO

Parco Mariambini

LA RAGAZZA NELLA NEBBIA

Regia Donato Carrisi CON Toni Servillo, Alessio Boni e Galatea Ranzi

THRILLER – Italia, Francia, Germania, 2017 – 127 minuti

LUNEDI 30 AGOSTO

Piazza Alessandro Marchetti – località Pontorme

LE INVISIBILI

Regia Louis-Julien Petit CON Aufrey Lam, Corinne Masiero e Sara Suco

COMMEDIA – Francia, 2018 – 102 minuti

VENERDI 3 SETTEMBRE

Circolo Arci Santa Maria – Via Livornese, 48 – 50053 Empoli

THE FORGOTTEN FRONT – La Resistenza a Bologna

Regia Paolo Soglio e Lorenzo K. Stanzani con Donatella Allegro, Dany Mitzman e Luca Alessandrini – DOCUMENTARIO. STORICO – Italia, 2020 – 77 minuti

in collaborazione con Anpi Empoli

Ingresso GRATUITO con prenotazione obbligatoria all’Arci Empolese Valdelsa 3755442380 whatsapp e telefono (in orario 9-17)

Fonte: Arci Empolese Valdelsa