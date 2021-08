Via Marconi e Via Meucci si rifanno il look a Montespertoli

Nella scorsa giunta sono stati approvati due importanti delibere per la messa in sicurezza delle strade di Montespertoli: via Marconi nel centro del paese e via Meucci nella frazione di Montagnana Val di Pesa.

Entrambi i progetti sono frutto della programmazione fatta a dicembre scorso con l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e adesso diventano realtà con l'inizio dei lavori previsto per il prossimo autunno.

Il progetto, per entrambe le vie, prevede la messa in sicurezza della strada con la costruzione di adeguati marciapiedi su entrambi i lati della strada, l'abbattimento delle barriere architettoniche e il ripristino completo dell'asfalto. Inoltre cambierà la viabilità di via Marconi con l'attivazione del senso unico da viale Matteotti verso via Martini.

Complessivamente per via Marconi e per via Meucci si tratta di un investimento pari a 180.000 euro (90.000 ciascuna via) che sarà finanziato con un contributo del Ministero dell'Interno specifico per manutenzioni e abbattimento barriere architettoniche di piazze, strade, vie e marciapiedi.

Via Meucci, inoltre, rientra nel progetto di riqualificazione complessiva della frazione di Montagnana iniziato già nel 2019 con la sistemazione di via Pacinotti e la successiva realizzazione dei dissuasori di velocità per garantire più sicurezza.

"A Montagnana, con via Meucci si continua un percorso iniziato tempo fa. Via Marconi nel capoluogo è una piccola strada del centro ma che da troppi anni versa in condizioni complicate" spiega il Sindaco, Alessio Mugnaini e aggiunge "Le esigenze di la messa in sicurezza e la riqualificazione delle strade del territorio sono ancora tante, non ci fermeremo qui e siamo sempre alla ricerca di fondi per rendere Montespertoli più bella."

I progetti delle due vie sono aperti al contributo dei cittadini, per Via Meucci i disegni saranno disponibili anche presso i due circoli della frazione invece per Via Marconi chi vuole consultarli può prenderne una copia presso l'Ufficio Staff del Sindaco in Comune.

Tutti i progetti saranno anche scaricabili in formato digitale dal sito internet del comune.

"E' fondamentale che i cittadini possano portare contributi migliorativi su ogni passaggio dell'intervento, se esiste qualche dubbio gli uffici ed io saremo a completa disposizione per migliorare questi importanti lavori. Infine ringrazio lo staff del servizio Lavori Pubblici che ha elaborato internamenti questi progetti." conclude il Sindaco.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa