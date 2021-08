Volley, Savino Del Bene chiude in bellezza con l'acquisto di Antropova

La Savino Del Bene Volley chiude il suo roster per la stagione 2021/22 e comunica che Ekaterina Antropova è una nuova giocatrice della società toscana.

Antropova, classe 2003, è nata in Islanda ma si è trasferita in Russia dopo pochi mesi dalla nascita. Il suo amore per il volley è nato fin da piccola e si è trasferita in Italia da giovanissima.

In Italia è stata tesserata nella Volley Academy Sassuolo, con la quale ha debuttato anche in A2 siglando oltre 700 punti. È stata “miglior attaccante” nelle ultime finali nazionali U19 ad Agropoli.

“Sono molto felice di far parte di una squadra di A1 come Scandicci, cercherò di crescere sia tecnicamente che personalmente anche grazie alle qualità delle mie compagne di squadra che sono di altissimo livello. La prima stagione in A1 sarà strana per me, sono felice e emozionata, quelle con cui giocherò le ho sempre viste in tv e ora invece ci gioco contro e insieme. Voglio dare il massimo”.

Fonte: Ufficio Stampa