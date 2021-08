Alessio Cicilano è la decima conferma dell'Abc Solettificio Manetti

Classe 2001, castellano doc, Alessio Cicilano si prepara per la stagione che lo consacrerà tra i titolari dell’Abc Solettificio Manetti. Preziosissimo nel campionato appena concluso, quello segnato dall’emergenza sanitaria, il playmaker gialloblu è atteso da una stagione tanto impegnativa quanto importante per la sua crescita visto che, dopo la partenza di Federico Daly, sarà lui il cambio di Andrea Belli in cabina di regia.

“Sono contento di essere riconfermato in prima squadra – spiega Alessio -. Siamo davvero un bel gruppo, compatto ed affiatato, in cui mi sono trovato benissimo fin dall’inizio. Se a questo aggiungiamo che per me è un onore giocare e difendere i colori del mio paese, va da sè che non posso che essere fiero di proseguire questo percorso. Sappiamo che dovremo impegnarci giorno dopo giorno perchè sarà una stagione impegnativa con tante squadre attrezzate, ma siamo pronti a tornare in campo e dare il massimo”.

Fonte: ABC Castelfiorentino