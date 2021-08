La cura dei denti prosegue anche ad agosto grazie alle aperture degli studi dentistici che garantiranno la presenza anche nel mese appena iniziato.

Queste – elenco a seguire – le comunicazioni delle aperture giunte ad oggi alla segreteria dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Pistoia*:

• Studio Odontoiatrico DOTT. VINCENZO IPPOLITO - sito in Montecatini Terme, Viale Marconi, 12 - sarà aperto per tutto il mese d'agosto 2021 senza interruzioni 329 14 14 057

• Studio DOTT. TOMMEI RICCARDO via donatori del sangue 16/a Pieve a Nievole, c/o Misericordia di Pieve a Nievole, rimarranno aperti dal 01/08 al 20/08 telefono 0572911026.

• Lo studio odontoiatrico DR.SSA EUGENIA IVANOVA aperto ad agosto nei seguenti giorni: dal 2/08/2021 al 5/08/2021, dal 9/08/2021 al 12/08/2021, dal 23/08/2021 al 26/08/2021

dal 30/08/2021 al 2/09/2021 VIA GIOVANNELLI 120 CINTOLESE (PT) 0572/62626

• Studio odontoiatrico associato DOTT. PALANDRI E DOTT. SPINICCI Via Machiavelli 27 Pistoia

Aperto nel mese di agosto nelle settimane 2-3-4-5-6, 9-10-11-12-13, 16-17-18-19-20 e 23-24-25-26-27. Telefono 057332937

• DOTT. ELIO DE ANGELIS Bottegone (Pistoia) via Vincenzo Nardi, 101, tel 3477202642, rimarrà aperto dal 20/08 al 31/08.

• Studio DRSSA GIOVANNETTI ENRICA APERTO DA 1 A10 AGOSTO E DA 21 A 25 AGOSTO STUDIO SITO IN CASALGUIDI - VIA BORSELLINO 5B TEL. 0573-526214 - 328/2642647

• Studio Dentistico CAPPELLINI E CIPRIANI aperto ad agosto fino al giorno 13, per poi riaprire dal giorno 23. VIA DELLE BELLE 7 PISTOIA TEL. 057323673

• ODONTOIATRIA LA SCALA dal 01/08/2021 al 06/08/2021 e dal 23/08/2021 al 31/08/2021 VIA DEL ROCCON ROSSO 27 PISTOIA TEL. 057326232

• DOTT. VINCENZO ORTOLANI aperto ad agosto su appuntamento VIALE SIMONCINI 23 MONTECATINI TERME 0572/770046

• DOTT. MASSIMO DI VITA Viale Adua, 138 PISTOIA tel 057334802 APERTO TUTTO AGOSTO

• DOTT. ALESSANDRO LUCA RICCI, aperti tutto agosto meno la settimana dal 14 al 21 STUDIO SITO IN PISTOIA – VIALE SESTINI 33 TEL. 0573/451549

• DOTT. ALESSANDRO GIUNTOLI, aperto nel mese di agosto dal giorno 01 al giorno 13 e dal giorno 26 al 31 VIA GUSCI 3B/1 BUGGIANO (PT) 0572/318269

• DOTT. ANTONIO AMICO APERTO NEL MESE DI AGOSTO STUDIO SITO IN MONTECATINI-VIA LUCCHESE 27 TEL. 0572/771810

• STUDIO DENTISTICO DOTT. ENRICO POTENTI, Via Marconi, 227/B San Marcello Piteglio (PT)

lunedi 02.08.2021 mercoledi 04.08.2021 lunedi 09.08.2021 mercoledi 11.08.2021

lunedi 16.08.2021 giovedi 19.08.2021 lunedi 30.08.2021

• DOTT. BALDASCINO MICHELE aperto dal 1\8 al 20\8 e dal 24\8 al 31\8 Via Mezzomiglio 8 Pieve a Nievole (PT)

• DOTT. LUCA FEDI aperto dal lunedì al venerdì per tutto il mese di agosto. Studio in viale Macallè 10/A, Pistoia

*L’elenco è in aggiornamento, consigliamo di consultare il sito dell’OMCeO Pistoia www.omceopistoia.it

Fonte: Ordine dei Dentisti di Pistoia