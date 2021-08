Effetto Venezia al via, il programma della 36esima edizione

Si terrà domani sera, mercoledì 4 agosto alle 20,30 sul Ponte di Marmo, il via ufficiale ad Effetto Venezia, alla presenza del sindaco Luca Salvetti, dell'assessore della Cultura Simone Lenzi, dell'assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo, della direttrice artistica Francesca Ricci, di Adriano Tramonti vicepresidente del Lem, fondazione organizzatrice della kermesse e di Luciano Barsotti presidente della Fondazione Livorno.

La kermesse, giunta quest'anno alla 36esima edizione, si terrà da domani mercoledì 4 a domenica 8 agosto ed animerà ogni angolo dell'antico quartiere della Venezia.

Il palco principale di piazza del Luogo Pio ospiterà Red Canzian, storico bassista e cantante dei Pooh, con lo spettacolo “Musica e parole” che andrà in scena alle 22,30.

Le associazioni di volontariato della protezione civile saranno le protagoniste, alle 22,30, sul palco in piazza della Repubblica seguite da Faya e Ewa in concerto.

In piazza Garibaldi serata di teatro e carcere con “Il Don Chisciotte innamorato” a cura di Arci Livorno in collaborazione con la Casa Circondariale di Livorno, la Regione Toscana e Atelier delle Arti.

Ogni angolo del quartiere, piazza, scalandrone, chiesa, museo, sarà animato da eventi di ogni tipo, compreso il mercatino di arti e mestieri.

“15 sono le rassegne organizzate questa estate dall'Amministrazione Comunale - afferma il sindaco Luca Salvetti - con l'intento di animare la città, valorizzare quartieri e luoghi cittadini e dare ai cittadini livornesi ed anche ai turisti l'opportunità di stare all'aria aperta dopo i mesi di limitazioni in seguito all'emergenza sanitaria. Si è voluto in questo modo dare il senso della ripartenza.

Effetto Venezia rimane comunque l'evento più significativo, legato alla tradizione spettacolare estiva della città. Nel rispetto delle normative anti-Covid la kermesse sarà caratterizzata anche quest'anno da eventi, spettacoli di prosa e musica, mercatini, mostre, incontri e offerta culinaria. Saranno cinque giornate intense caratterizzate da 80 eventi e non ci sarà che l'imbarazzo della scelta”.

Per partecipare agli eventi è necessaria la prenotazione.

Per programma, prenotazioni online, informazioni: https://www.livorno-effettovenezia.it/

In occasione di Effetto Venezia 2021 la Baracchina 20 di piazza Garibaldi si attiverà come un info point ufficiale della manifestazione. Dalle ore 20 alle 22 sarà data assistenza a coloro che non possiedono un computer o un indirizzo di posta elettronica, per la prenotazione online dei biglietti per gli spettacoli.

Allo sportello opereranno gratuitamente le volontarie e i volontari del Comitato Pontino San Marco ETS che hanno promosso il Patto di collaborazione per la riqualificazione funzionale della Baracchina 20 con il Comune di Livorno, coinvolgendo nel nuovo progetto l’associazione Africa Accademy Calcio, La Cantina Teatrale Reale Compagnia della dodicesima sedia, La Comunità (ABC) Associazione Bangladesh.

Per contatti: baracchina20@gmail.com - Facebook: @infopointbaracchina20livorno

Si possono prenotare biglietti anche presso il punto dell'Ufficio Turismo in piazza del Luogo Pio.

Oltre agli eventi di spettacolazione saranno allestite varie mostre tra le quali:

MUSEO DELLA CITTA’

10:00 – 24:00

2 luglio – 19 settembre

Mostra dipinti di Mario Puccini

VAN GOGH INVOLONTARIO

Costi biglietti: intero 8 €, ridotto 5 €

cumulativo con Museo Fattori 12 €

BIBLIOTECA DEI BOTTINI DELL’OLIO

8:30 – 13:30 / 20:00 – 24:00

30 luglio – 19 settembre

Mostra dipinti di Isabella Staino

ANIMANTI

Servizio navetta

Ricordiamo che durante tutta la manifestazione sarà attivato il servizio di navetta gratuito per il collegamento del parcheggio di “scambio” nell'area di sosta del Palamodigliani con le aree della manifestazione e precisamente in via della Cinta Esterna, allo scopo di disincentivare l'uso dell'auto e facilitare lo spostamento dei visitatori provenienti da fuori città.

Inoltre gli autobus del servizio notturno delle linee A e B di Ctt Nord saranno gratuiti dalle 20,30 fino alla mezzanotte e venerdì e sabato fino alle una.

L'appello dell'assessora alla Mobilità Giovanna Cepparello ai cittadini è di lasciare a casa la macchina ed usare i mezzi pubblici o la navetta, sia per tutelare i residenti del quartiere della Venezia, sia per limitare traffico ed inquinamento.

Inoltre in tutte le serate di Effetto Venezia l'associazione Aps organizza un servizio gratuito di navetta per persone con disabilità. Il servizio è organizzato per persone in possesso dei requisiti handicap “grave e/o gravissimo”ai sensi della legge 104\92 la corsa è fornita con un mezzo attrezzato per trasporto disabili ed autista. Per motivi sicurezza covid ogni corsa verrà effettuata con un massimo di due persone (utente + assistente), non verrà fornito un helper o un care giver. I mezzi saranno sanificati ad ogni corsa. Prenotazioni al numero cell. 3338654645 con orario 10:00 – 17:00

Nell'intera area di Effetto Venezia è interdetto l'accesso ai veicoli ed è vietato introdurre contenitori di vetro, lattine e oggetti contundenti, che non potranno circolare all'interno di tutta l'area della festa. 100 le persone che si occuperanno di controllare l'area di Effetto Venezia, che saranno coadiuvate dal dispositivo sanitario che si avvale della presenza di 2 medici, 5 ambulanze e 20 soccorritori di cui 5 infermieri professionali volontari (associazione Fides).

L'ordinanza di modifica alla viabilità

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa