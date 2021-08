Eike Schmidt e Andrea Mecacci al Caffè de La Versiliana

Si rinnova anche per l'edizione 2021 degli “Incontri al Caffè” , la collaborazione tra la Fondazione Versiliana e “Sophia - la Filosofia in festa” promossa dall'associazione culturale Rossocarminio.

Dalla sinergia tra i due festival nasce infatti lo speciale incontro dedicato alla filosofia e all’arte, in programma mercoledì 4 agosto alle ore 18.30 sul palco del celebre talk show di Marina di Pietrasanta di cui saranno protagonisti il filosofo Andrea Mecacci, professore associato di Estetica presso l’Università di Firenze, e il Direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt, tra i più importanti e celebri dirigenti del panorama museale.

L’appuntamento dal titolo Dalla filosofia all’arte: cosa significa l’opera d’arte oggi, sarà un’occasione preziosa per scoprire e riscoprire l’identità e il significato dell’opera d’arte e il ruolo dei musei nella società contemporanea, in particolar modo nell’ambito della ripartenza post pandemia.

Se, infatti, da una parte il professor Mecacci offrirà al pubblico le riflessioni e gli spunti più suggestivi provenienti dalla storia della filosofia e dall’estetica, il Direttore Schmidt permetterà di scoprire l’importanza della gestione del patrimonio artistico e del rapporto tra società e opere d’arte attraverso il punto di vista del tutto privilegiato della direzione degli Uffizi, che oltre a essere uno dei più importanti musei al mondo e a custodire alcuni dei più grandi capolavori della storia dell’arte è anche un’importantissima azienda. Ma il dialogo tra filosofia e arte, nel più tradizionale spirito degli Incontri al Caffè, non mancherà certo di offrire molti altri spunti e suggestioni.

L’incontro sarà curato dal direttore di Sophia Alessandro Montefameglio e dal giornalista Massimiliano Montefameglio.

GREEN PASS : La Fondazione Versiliana ricorda che a partire da venerdì 6 agosto in ottemperanza al decreto legge del 23 luglio 2021, n. 105 l'accesso allo Spazio Incontri al Caffè de La Versiliana è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle Certificazioni Verdi Covid-19 ( Green Pass ), ad esclusione dei minori di 12 anni ed ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Sarà pertanto richiesta all’ingresso dello Spazio Incontri al Caffè l’esibizione del Green Pass, in formato elettronico o cartaceo. Ulteriori informazioni sul sito www.versilianafestival.it

Gli incontri al Caffè saranno trasmessi in diretta streaming sulle pagine Facebook “La Versiliana” e “Comune di Pietrasanta” e saranno in onda anche su Noi Tv,TV Parma, Tele Etruria, Umbria Tv e Toscana TV.

L'ingresso è libero. Info 0584 265757 www.versilianafestival.it

