Elezioni amministrative 2021, a ottobre 30 comuni toscani al voto

C'è una data per le elezioni amministrative: in alcuni comuni della Toscana i cittadini tornano a votare domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021. Le date sono fissate da un decreto, adottato dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, che delinea il turno ordinario annuale di elezioni amministrative, comunali e circoscrizionali, nei comuni delle regioni a statuto ordinario.

La prima domenica e il primo lunedì di ottobre dunque gli elettori di alcuni comuni toscani torneranno alle urne: l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci è previsto domenica 17 e lunedì 18 ottobre. In Italia i comuni coinvolti saranno 1.162 tra cui 18 capoluoghi di provincia e 9 comuni sciolti per fenomeni di condizionamento e infiltrazione di tipo mafioso. In totale gli elettori interessati saranno 12.015.276.

Amministrative 2021, dove si vota in Toscana

Sono 30 i comuni che andranno al voto in Toscana. L'unico capoluogo di provincia è Grosseto.

La lista dei comuni interessati per provincia

Provincia di Arezzo: Anghiari, Civitella in Val Di Chiana, Montevarchi, Sansepolcro

Provincia di Firenze: Reggello, Sesto Fiorentino

Provincia di Grosseto: Capalbio, Castiglione della Pescaia, Grosseto, Orbetello, Roccalbegna, Scansano

Provincia di Livorno: San Vincenzo

Provincia di Lucca: Altopascio, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, Seravezza

Provincia di Massa: Montignoso, Pontremoli

Provincia di Pisa: Buti, Santa Luce, Vecchiano, Castellina Marittima

Provincia di Prato: Carmignano

Provincia di Pistoia: Abetone Cutigliano, Larciano, Pescia

Provincia di Siena: Chiusi, Monticiano, Trequanda