Empoli che scrive, appuntamento a Serravalle

Con l'appuntamento del 5 agosto si conclude la “terzina estiva” del format ‘Empoli che scrive... al parco’, dedicato, per questa ripresa, al pubblico dei più giovani.

L’iniziativa cominciata a metà luglio, con il romanzo “The life is Gone” di Samuel Beconcini, e continuata con “Vivere insieme”, una proposta per i più piccoli, presentata da Jasmin Guarino, in questo ultimo giovedì prima della chiusura estiva è di nuovo la volta dei bambini, che saranno coinvolti in una lettura laboratoriale condotta da Ilaria Cecchi (autrice) e Martina Bellucci (illustratrice), a partire dal loro libro “Le favole dell'arcobaleno” (PortoSeguro Edizioni).

Appuntamento alle 18 di giovedì 5 agosto, al parco di Serravalle, alla Tenda Rossa, il gazebo nel quale la Biblioteca comunale “Renato Fucini” allestisce il punto prestito.

Animali, bambini, note musicali, elfi e folletti prendono vita dalla penna di Ilaria Cecchi, colorando le undici favole dell'arcobaleno. Grazie alle vivaci illustrazioni di Martina Bellucci, i piccoli lettori si troveranno immersi nella magia di ogni racconto. Attraverso le vicissitudini dei vari personaggi, il libro vuole trasmettere piccoli/grandi insegnamenti ai bambini che saranno gli adulti di domani.

L’AUTRICE - Ilaria Cecchi ha da sempre coltivato la passione per la lettura e la scrittura, ha collaborato con il quotidiano Il Tirreno di Empoli, scrivendo articoli a carattere ludico del territorio. Attualmente pubblica recensioni di libri per bambini sul quotidiano online: www.valdinievoleoggi.it -sezione cultura e recensioni sul sito: www.amoilibri23.com. "Le favole dell'arcobaleno" è il suo primo libro di favole per bambini.

L’ILLUSTRATRICE - Martina Bellucci, laureata in architettura, è appassionata di disegno sin da bambina. "Le favole dell'arcobaleno" segna il suo esordio come illustratrice

Per informazioni: biblioteca@comune.empoli.fi.it ; 0571/757840