Festa della Birra di Confesercenti a Certaldo, Lega: "Perché c'è un chiosco del PD?"

"Che Confesercenti Empolese-Valdelsa organizzi un proprio evento ci può stare anche bene, ma che questo preveda uno stand gastronomico del Pd in concorrenza con molte aziende di Certaldo del settore che hanno sofferto in questi lunghi mesi di pandemia, ci fa riflettere sul ruolo di terzietà dell’associazione di categoria e ci lascia perplessi su quello che dovrebbe a tutela delle attività economiche locali”. Lo sostengono i consiglieri comunali della Lega di Certaldo, il capogruppo Damiano Baldini, Eliseo Palazzo, Stefano Giannoni ed Emmanuele Nencini. A loro si affianca anche la consigliera regionale della Lega Elisa Tozzi.

“Confesercenti – spiegano i consiglieri comunali del Carroccio - ha organizzato la seconda edizione della festa della Birra dal 30 luglio all’8 agosto in cui i vari stand sono gestiti da attività commerciali, associazioni locali e dai Rioni. Tutto nella norma se non fosse che un chiosco dedicato alla pizza e alle focacce non fosse gestito direttamente dal locale Pd, con tanto di scontrino e indossando le magliette con il logo ‘democratico’. È normale? Ma soprattutto lo è che tutto questo avvenga in uno spazio concesso dal Comune usufruendo dello sconto del 75 per cento sul suolo pubblico? A noi pare proprio di no e ci piacerebbe sapere che cosa ne pensano quegli esercenti certaldesi che non sono stati invitati e che in questi giorni si trovano a dover fare i conti con un concorrente in più. E il Sindaco? A lui sicuramente andrà bene, ma è opportuno che in uno spazio pubblico si faccia politica all’insegna della pizza?”.

I consiglieri però vanno anche oltre: “Seguirà la Festa della Birra l’Arena Estiva e dietro questo nome si camuffa la vecchia Festa de L’Unità. Un evento che utilizzerà la scontistica sul suolo pubblico e le stesse strutture utilizzate da Confesercenti. A questo punto la domanda che sorge è: la Confesercenti è terza, oppure è un’associazione parallela ad un partito? Il Sindaco in tutto questo che ruolo gioca?”.

A sostegno dei consiglieri comunali di Certaldo interviene la consigliera regionale della Lega Elisa Tozzi. “Quella dei consiglieri certaldesi è una battaglia di principio che sostengo in pieno – afferma la Tozzi- Credo che in provincia di Firenze di queste commistioni tra Pd, associazioni di categoria e Comuni sia fin troppo evidente. A volte basta scorrere i nomi delle liste elettorali e il legame emerge in maniera chiara, anche se a volte si nasconde dietro dimissioni che sono più di facciata che reali. Tutto ciò con una concorrenza per le attività locali che non ci sembra così leale potendo contare su strutture messe in molti casi a disposizione dal pubblico e con una scontistica che ha senso per chi è commerciante di professione, ma non certo per il Pd”.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo Lega - ufficio stampa