Gkn, Fondazione Anarchica Empolese: "Insorgiamo contro i licenziamenti"

"È oramai evidente che i licenziamenti e la disoccupazione stiano diventando uno dei terreni centrali dello scontro di classe oggi in Italia e nei paesi capitalisti avanzati ed in Europa in particolare". Così in una nota la Federazione Anarchica Italiana F.A.I. Federazione Empolese Valdelsa, interviene sulla vertenza Gkn, che va avanti da settimane nello stabilimento di Campi Bisenzio a causa dell'avviamento della procedura di licenziamento da parte dell'azienda nei confronti di 422 lavoratori e lavoratrici.

"In Italia i disoccupati sono attualmente (dati 2020) il 10,7% cioè 945 mila uomini e donne, su 15 milioni di occupati permanenti, tra questi 3 milioni sono i lavoratori con contratti a termine (prossimi licenziati). Solo nei primi sei mesi del 2021 hanno perso il lavoro 21 mila lavoratori, ad essi si aggiungono i cassaintegrati, sempre più in aumento" continuano dal F.A.I Empolese Valdelsa. Una nuova ondata di licenziamenti e disoccupazione che non poggia su fallimenti e crisi economica, prosegue la nota, ma che si è aperta "con la scelta scellerata dopo la firma dell'accordo "sblocca licenziamenti" del 29 giugno 2021".

" 'Insorgiamo' è il grido di lotta dei lavoratori della Gkn, per opporsi ai licenziamenti, il rivendicare eguali condizioni di vita, anche senza barricate. Grido che è echeggiato in tutta Italia come un tuono. Grido che permette di porre le basi per delle condizioni di autogestione, di unificare le condizioni materiali, di togliere l’arma politica ed economica del ricatto salariale dalle mani dei padroni e di conquistare l’arma politica dell’eguaglianza e della solidarietà tra i lavoratori.

La nostra scelta di militanti della Federazione Anarchica Italiana FAI Empoli e Valdelsa - concludono - non significa schierarsi soltanto con i lavoratori in lotta, per la democrazia operaia, per l’autogestione dell’iniziativa sindacale da parte dei lavoratori, ma costituisce un segno preciso, distintivo della lotta anarchica da sempre contro il capitalismo, per una società di liberi e uguali per l’abbattimento dello sfruttamento".