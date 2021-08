Federighi Editori, Gloria Pampaloni e Claudia Centi diventano Ambasciatrici della lettura d'Italia

Si tratta di una nuova iniziativa del Centro per il libro e la lettura che ha l’obiettivo di creare una comunità nazionale di sostenitori della lettura in tutte le sue forme.

L' occasione è quella di offrire occasioni di scambio alle persone che, per mestiere o per passione, si cimentano ogni giorno nell’avventura affascinante e gravosa che siamo abituati a chiamare “promozione della lettura”. Perché? Perché in un’epoca in cui la diffusione delle informazioni trova nel web un formidabile acceleratore, la lettura può essere un antidoto alle false notizie, una palestra di pensiero critico, un’opportunità di formazione continua dell’individuo. La lettura è, tra l’altro, uno dei pilastri del diritto alla cultura affermato e tutelato dai principi fondamentali della Costituzione. Aderendo a questa nostra iniziativa la Federighi Editori e diventando Gloria Pampaloni e Claudia Centi ambasciatrici della lettura, sarà possibile contribuire all’attività divulgativa online e in presenza e alla diffusione delle buone pratiche di lettura promosse dal Centro.

"Con grande orgoglio possiamo annunciare di essere da poco state nominate AMBASCIATRICI DELLA LETTURA dal Centro per il libro e la lettura - commentano Gloria Pampaloni e Claudia Centi della Federighi Editori - Abbiamo già creato una rete con un gruppo di librerie italiane destinato a crescere per lavorare insieme al grande obiettivo che il Centro si pone. Attraverso i nostri libri sarà possibile promuovere la nostra formula dell'imparare giocando a partire dai grandi personaggi della storia, della letteratura e della tradizione italiana. A questo proposito siamo appena usciti con una nuovissima collana dedicata al mondo dell'enogastronomia e delle tradizioni d'Italia. i nostri libri sono distribuiti in tutte le librerie italiane, nei bookshop dei più importanti musei, nelle scuole e online. Insieme possiamo arrivare a costruire una grande rete. Ringraziamo il direttore Angelo Piero Cappello per averci selezionate e per il bellissimo progetto".

Fonte: Federighi Editori