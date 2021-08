Il Cardinale Simoni al Santuario della Verna per il "Perdono di Assisi"

Nel giorno dedicato alla solennità del “ Perdono di Assisi”, ieri 2 Agosto 2021 è giunto al Santuario della Verna, uno speciale pellegrino il Cardinale Ernest Simoni, anch’esso “Francescano” come il porporato ama spesso ripetere, poiché fin dall’età di 10 anni, entrò come giovane novizio nel convento del “ Serafico San Francesco” di Scutari, fino a quando il Regime Comunista Ateo d’Albania, chiuse il convento, dopo la soppressione degli ordini religiosi.

E’ la prima volta nei Suoi 92 anni che il porporato albanese, sale le Montagne Ca-sentinesi per raggiungere il Santuario Francescano della Verna, dove il 16 settem-bre del 1224 San Francesco d’Assisi, ricevette le stigmate dopo 40 giorni di digiuno e penitenze in preparazione alla Festa di San Michele Arcangelo, ricevendole pro-prio mentre era assorto nella preghiera. “Grande onore, poter essere al Santuario della Verna - ha affermato il Cardinale Simoni - proprio nella solennità del “Perdono di Assisi”, veramente bello poter esser in questo luogo santo, lucrare l’indulgenza plenaria, immenso dono concesso dalla Santa Chiesa ogni primo e due agosto di ogni anno. Sempre una gioia spirituale stare con i miei confratelli francescani, poiché fin da bambino sono stato nella “famiglia francescana” dei frati minori, alla quale mi sento fortemente legato"

Il Cardinale è stato accolto da Padre Francesco Brasa, padre guardiano del Con-vento, dai confratelli e novizi, all’interno del Convento, si è svolta la tradizionale processione, verso la cappella delle stigmate di San Francesco.

Al termine ha poi incontrato i giovani novizi rispondendo alle loro domande sul martirio del clero albanese, perseguitato a causa della fede, sotto il regime di Enver Hoxha e sui 28 anni di prigionia e lavori forzati nei campi di concentramento, nelle miniere e nelle fogne di Scutari, vissuti da Don Ernest tra atroci sofferenze ed angherie, che hanno portato il Santo Padre Francesco a definirlo “ martire vivente” , ad oggi ultimo testimone vivente, di una delle pagine più buie dello scorso secolo.

Il Cardinale Simoni, ha poi assistito alla Solenne Santa Messa, preseduta dal Cardinale Angelo Comastri Arciprete Emerito della Basilica di San Pietro, “Il Cardinale

Ernest Simoni è veramente un martire vivente- così il Cardinale Comastri ha salutato il Cardinale Simoni- è qui oggi tra noi e attraverso di Lui dobbiamo ricordarsi di essere fedeli a Gesù”.

Dopo la visita al Santuario della Verna, il Cardinale è partito per l’Albania proprio per ricordare il 30° anniversario, dello storico abbraccio tra il Pontefice Monsignor Troshani e Don Ernest, Il Cardinale porterà al popolo schipetaro un messaggio, un saluto e la vicinanza del Santo Padre Francesco.