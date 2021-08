Il Prefetto Alessandra Guidi in visita a Reggello

Questa mattina S.E. il Prefetto Dottoressa Alessandra Guidi si è recata in visita istituzionale a Reggello. Accolta dal Sindaco Reggente Piero Giunti nel Palazzo Comunale, il Prefetto ha poi incontrato Giunta e Consiglieri comunali, i rappresentanti delle Forze dell’ordine ed altre personalità del territorio. Il Sindaco reggente Giunti ha illustrato le caratteristiche dell’area reggellese, dalle bellezze architettoniche ed ambientali, fino alle criticità legate anche e soprattutto alla vastità del territorio ed alle numerose frazioni che caratterizzano il comune. Si è parlato di servizi, sicurezza, infrastrutture e delle necessità principali dei cittadini.

La delegazione si è poi spostata all’Hub vaccinale situato nel palazzetto dello sport del capoluogo, inaugurato lo scorso 15 maggio capace di erogare ben 1080 dosi al giorni grazie all’impegno di Ausl Toscana Centro, della Croce Azzurra di Reggello e di tutto il resto del mondo del volontariato.

La visita è poi terminata in uno dei luoghi più suggestivi del territorio reggellese: la Pieve di San Pietro a Cascia che ospita, tra l’altro, il Museo Masaccio di Arte Sacra e, soprattutto il bellissimo Trittico di San Giovenale.

“Ringrazio la Prefetto di Firenze S.E. dott.ssa Alessandra Guidi per essere venuta in visita a Reggello – afferma il Sindaco reggente Piero Giunti -. Siamo onorati per questo incontro, un segnale di attenzione e di vicinanza al nostro Comune, che rafforza e consolida la collaborazione con la Prefettura di Firenze”.

Fonte: Comune di Reggello - Ufficio Stampa