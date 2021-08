Le Corti e I Lecci per laboratori e attività, l'iniziativa a Montespertoli

Con la concessione d’uso gratuito e annuale degli immobili di proprietà comunali, l’Amministrazione intende favorire l’offerta di iniziative ed attività rivolte all’integrazione sociale e alla crescita culturale dei cittadini oltre che al potenziamento dei servizi per la salute, l’educazione e la qualità della vita delle persone, attraverso la messa a disposizione di spazi idonei a favore di tutti i soggetti operanti in diversi settori e ambiti.

"Il progetto ‘L’Officina delle Idee’ nasce con l'obiettivo di fare comunità, consolidando il forte legame tra Amministrazione, cittadini e professionisti. In un momento storico come questo, di incertezza e di difficoltà, abbiamo bisogno di guardare 'oltre', di fare dei passi, di andare avanti, formandosi e preparandosi per il domani' dichiara Alessandra De Toffoli, Assessore alla Cultura.

Gli immobili comunali che l’Amministrazione mette a disposizione in comodato d’uso gratuito per lo svolgimento di attività culturali, sociali, artistiche ed educative rivolte alla cittadinanza sono i seguenti: Auditorium presso il Centro culturale ‘Le Corti’, via Sonnino n. 1; Auditorium e/o Aula al piano terra presso il Centro per la Cultura della Vite e del Vino ‘I Lecci’, via Lucardese n.74.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 13 del giorno 12 settembre a mezzo posta al Comune di Montespertoli in Piazza del Popolo 1 – 50025 Montespertoli (Fi) oppure tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo in Piazza del Popolo 34 – 50025 Montespertoli (Fi), durante gli orari di apertura al pubblico oppure tramite PEC all’indirizzo comune.montespertoli@postacert.toscana.it.

É possibile trovare tutte le informazioni e i moduli da compilare sul sito del Comune di Montespertoli: https://bit.ly/DomandaLocaliGratuiti

Fonte: Comune di Montespertoli