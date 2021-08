Percepisce indebitamente sostegno Covid, sequestrati 130mila euro

Ha ottenuto indebitamente un sostegno per le imprese in difficoltà per il Covid. Per questo la guardia di finanza è intervenuta e ha sequestrato oltre 130mila euro a un imprenditore in provincia di Firenze. L'operazione è avvenuta in sinergia tra le fiamme gialle di Firenze e di Pontassieve. L'imprenditore è stato denunciato.

L'uomo, attivo nella compravendita di auto, ha ottenuto un contributo a fondo perduto previsto dal decreto legge rilancio. Il contributo era stato erogato come misura di sostegno economico a chi versava in condizioni difficili a causa dell'emergenza Covid.

Le prime anomalie sarebbero state riscontrate nella domanda di contributo, avanzata dopo il lockdown. La GdF spiega che si è notata "una cospicua differenza di fatturato nell'attività di compravendita auto registrata tra due mesi di aprile del 2019 e del 2020".

Inoltre nella domanda era stato indicato un volume d'affari ad aprile 2019 anomalo mentre le relative fatture erano state inserite a sistema nel 2020, a più di un anno di distanza e poco prima della richiesta di contributo. Da accertamenti sulle banche dati sarebbe emersa la mancanza della documentazione relativa al regime contabile adottato per le operazioni. I destinatari delle fatture avrebbero poi riferito di non aver intrattenuto rapporti commerciali con l'imprenditore.