La regina della televisione Mara Venier ospite agli 'Incontri del Principe'

La indiscussa regina della televisione, un personaggio che non ha bisogno di presentazione perché da più di trent’anni è alla ribalta del piccolo schermo, sia nella tv pubblica che nelle reti Mediaset. A “Gli Incontri del Principe” giovedì 5 agosto alle ore 18arriva Mara Venier nella sua prima uscita in Versilia in questa estate 2021. Salirà sul palco della rassegna di talk show organizzata al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio per rispondere alle domande di Stefano Zurlo, inviato speciale de “Il Giornale” e conduttore di questa manifestazione di successo.

Sarà l’occasione per parlare della passata stagione televisiva ma anche delle prospettive della Tv in vista del nuovo anno di produzioni. E si tratterà anche dei progetti personali di Mara che deve fronteggiare al momento un problema personale che le impone ancora un periodo di cure. La storia professionale di Mara Venier è costellata da grandi successi. Dopo un esordio di qualità come attrice la Venier ha debuttato come conduttrice televisiva alla fine degli anni Ottanta, raggiungendo il successo negli anni

Novanta alla guida di “Domenica In” su Rai1 che ha presentato per tredici stagioni. Da qui si è meritata l’appellativo di “Signora della domenica”. Ha alternato la carriera di attrice a quella di conduttrice televisiva fino al 1998, per poi dedicarsi esclusivamente alla Tv. Dal 2010al 2013 ha condotto “La vita in diretta” sempre su Rai1. Nel 2014 il suo approdo a Mediaset con la partecipazione a “Tu si que vales” e come opinionista a tanti programmi.Dal 2018 il nuovo ritorno in Rai dove riprende il suo posto di regina del pomeriggio di festa, con la conduzione di “Domenica in” caratterizzata da altissimi dati di ascolto non soltanto nel periodo della pandemia.Giovedì pomeriggio quindi l’occasione per ascoltarla e non mancheranno gli spunti suscitati dalle domande di Stefano Zurloe anche gli aneddoti di una carriera lunga e costellata da grandissimi successi.

L’ingresso a “Gli Incontri del Principe” è gratuito nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e fino ad esaurimento dei posti. I prossimi appuntamenti in cartellone prevedono per venerdì 6 agostoalle ore 18 il direttore de “Il Giornale” Augusto Minzolinimentre sabato 7 agostoalla stessa ora sul palco ci saranno il direttore di “Libero” Alessandro Sallustie l’ex magistrato Luca Palamarache parleranno del loro libro-intervista “Il Sistema”.

Fonte: Ufficio Stampa Principe di Piemonte Spa