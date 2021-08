Una donna, di cui non sono note le generalità, è morta dopo essere stata travolta da un camion che trasportava marmo nei pressi della stazione ferroviaria di Querceta, a Seravezza. Il fatto è accaduto intorno alle 10 lungo la via Aurelia, la donna si trovava a piedi. Sul posto automedica e ambulanza della Croce Bianca di Querceta, per i rilievi la polizia municipale. Sul posto anche i vigili del fuoco.