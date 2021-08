"Operaio aggredito da quattro ex lavoratori": la denuncia della proprietà di Texprint

"Un operaio pakistano è stato violentemente aggredito da quattro ex lavoratori della fabbrica appartenenti al sindacato Si Cobas dopo aver terminato il proprio turno di lavoro ed essere uscito dai cancelli della fabbrica". È quanto denuncia la proprietà cinese della stamperia tessile pratese Texprint. Da oltre 6 mesi la società è al centro di una vertenza sindacale sulle condizioni dei lavoratori. Da quanto appreso la società avrebbe denunciato quanto accaduto. Da parte loro i Si Cobas smentiscono: "Non c'è stata nessuna alcuna aggressione da parte dei nostri manifestanti, ma solo un litigio verbale, non so perché queste persone dichiarino il falso". Così il coordinatore provinciale del sindacato Luca Toscano.