Scippa carabiniere fuori dalla discoteca in Versilia, arrestato 24enne

Scippato un carabiniere fuori servizio in una discoteca del Cinquale, nel comune di Montignoso. Il 24enne di Genova è stato arrestato dai colleghi della vittima del furto. Il giovane ha strappato una collanina d'oro dal collo del carabiniere quando un complice lo aveva spintonato per farlo cadere a terra e semplificare il gesto. Il 29enne complice si è poi frapposto per permettere la fuga ma l'inseguimento si è comunque concluso con l'arresto per furto con strappo e resistenza a pubblico ufficiale. Il giudice ha disposto l'obbligo di dimora con reperibilità notturna, in attesa del rito direttissimo. Il militare vittima del furto ha riportato 5 giorni di prognosi per contusioni.