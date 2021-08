"Servizio antincendio garantito h24": l'Asl risponde alla Lega

In relazione alla notizia pubblicata in questi giorni sul "depotenziamento servizio antincendio all'ospedale di San Miniato" l’Azienda sanitaria precisa che il servizio di sorveglianza antincendio resta attivo h 24 presso il presidio ospedaliero come nelle altre strutture aziendali.

La convenzione con l’azienda fornitrice esterna, in scadenza a fine settembre, verrà prorogata garantendo la presenza ogni giorno di un operatore, secondo quanto stabilito dalla una recente delibera aziendale.

Relativamente al servizio di sorveglianza antincendio l’Azienda sanitaria ha avviato una ridistribuzione temporanea delle risorse esterne impiegate in questo tipo di attività al fine di garantire uniformità in ciascun presidio ospedaliero.

Fonte: Asl Toscana Centro