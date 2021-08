Stamattina la donazione di sangue del Sindaco di Pistoia insieme ai consiglieri comunali

Il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, insieme al presidente del Consiglio Comunale Emanuele Gelli ed a un nutrito gruppo di consiglieri comunali, si è recato stamattina al Centro Trasfusionale del “Ceppo” per la donazione di sangue.

“Un atto dovuto – hanno commentato- e di responsabilità per richiamare l’attenzione su un importante gesto di solidarietà, soprattutto in questo particolare periodo: nei mesi estivi, soprattutto in agosto, le donazioni subiscono un rallentamento a fronte del bisogno di questa risorsa che è continuo”.

Erano presenti le Associazioni con i volontari, il presidente di Avis Igli Zannerini e la vicepresidente di Frates Vanessa Vannacci.

I donatori, già tutti da tempo arruolati, sono stati ricevuti dal direttore sanitario del presidio ospedaliero la dottoressa Lucilla di Renzo, dal direttore assistenza infermieristica area pistoiese dottor Paolo Cellini e dalla coordinatrice infermieristica Moira Arcageli, che hanno portato i saluti ed i ringraziamenti della direzione generale della ASL per il gesto di sensibilizzazione, non senza dimenticare di rivolgere un ringraziamento anche alle migliaia di donatori che, come il Sindaco e i consiglieri comunali, non fanno mancare il loro contributo per far fronte al fabbisogno quotidiano di una risorsa che non è riproducibile artificialmente.

Il dottor Daniele Berretti, nell’occasione, ha reso noti i dati della struttura di immunoematologia e medicina trasfusionale da lui diretta: nel primo semestre di quest’anno sono state raccolte 3634 unità di sangue intero e 1657 di plasma contro le 3341 di sangue intero raccolte e le 1821 del primo semestre del 2020; sempre nel primo semestre del 2021 sono state trasfuse all’ospedale San Jacopo 2044 unità di emazie, mentre nello stesso periodo del 2020 le trasfusioni erano state 1727.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa