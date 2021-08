Studente carbonizzato, autopsia in corso: sotto esame 24 telecamere

È in corso l'autopsia sulla salma di Francesco Pantaleo, lo studente universitario di 23 anni di Marsala (Trapani) trovato carbonizzato il 25 luglio nelle campagne di San Giuliano Terme, in località San Martino Ulmiano. Ci vorranno alcuni giorni per i primi responsi dall'esame autoptico.

Dopo l'apertura di un fascicolo per istigazione al suicidio (qui la notizia) proseguono le indagini. I carabinieri stanno visionando le riprese della videosorveglianza di una zona compresa nel raggio di oltre cinque chilometri, dall'abitazione del giovane fino ad arrivare nei pressi del luogo del ritrovamento, che non è coperto da telecamere. Le riprese da esaminare provengono da circa 24 telecamere.

Secondo quanto appreso, i militari ricercheranno indicazioni utili nella giornata di sabato, visto che Francesco è risultato irreperibile dalle 10.30 di sabato 24 luglio. Sul corpo non erano presenti ferite o segni di violenza apparenti e dallo stato di conservazione, gli inquirenti collocano il decesso nella notte tra sabato e l'alba di domenica. Altre informazioni arriveranno dopo l'analisi dei tessuti da parte dei medici legali. Altre risposte potrebbero provenire dalle indagini tecniche su smartphone e computer del giovane, sottoposti a copia forense per esaminare conversazioni e sito internet.