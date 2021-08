Torna a Altopascio il cinema sotto le stelle

Ad Altopascio torna Arena Puccini, il cinema sotto le stelle di piazza Ospitalieri, organizzato dall’amministrazione D’Ambrosio. Come ogni anno tante saranno le proiezioni, tra le pellicole di maggior successo dell’ultima stagione cinematografica, film di azione, commedie e prime visioni. L’appuntamento è ogni sera alle 21.30 in piazza Ospitalieri.

“Siamo tornati anche con il cinema all’aperto - spiegano il sindaco, Sara D’Ambrosio con gli assessori La Vigna e Cagliari -. Un appuntamento ormai stabile che abbiamo reintrodotto nel 2017 e che ogni estate accoglie tante persone nella bellezza di piazza Ospitalieri. Un modo concreto anche per sostenere un settore messo a dura prova dalla pandemia. E continuiamo anche con le altre iniziative dell’Estate Addosso, il programma estivo che ogni giorno propone un evento diverso nel nostro territorio, perché, come diciamo sempre, ogni giorno è un buon giorno per venire ad Altopascio”.

Domani (mercoledì 4) ci sarà una proiezione in anteprima con Fast&Furious 9, film di azione di Justin Lin; venerdì 6 sarà la volta del film drammatico, Premio Oscar, The Father di Florian Zeller con Anthony Hopkins, mentre sabato 7 e domenica 8 arriverà ad Altopascio la bellissima pellicola italiana, pluripremiata, di Gianluca Jovine con Sergio Castellitto, “Il cattivo poeta”.

Sul fronte eventi, duplice appuntamento settimanale: si comincia giovedì 5 con il concerto-spettacolo dedicato a Ennio Morricone. Sul palco di piazza Ricasoli, alle 21.15, saliranno i Solisti dell’Ensemble Simphony Orchestra: i nove elementi, Attila Simon e Nicola Dho (violino), Elena Tonelli (violino), Ferdinando Vietti (violoncello), Filippo Pedol (contrabbasso), Stefano Benedetti (tromba), Stefano Cresci (Oboe), Anna Delfino (soprano), con la direzione del Maestro Giacomo Loprieno (pianoforte), ripercorrano le musiche celebri del compositore italiano. Un viaggio incredibile tra le melodie rimaste nella memoria collettiva delle generazioni: da C’era una volta il West a Per qualche dollaro in più, e ancora Nuova cinema Paradiso e C’era una volta in America fino a Mission e tanto altro. L’ingresso è gratuito e l’evento è organizzato in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo. Sabato 7 agosto, alle 21.15, in piazza Matteotti a Marginone, ci sarà Fame di Storie, banchetto di storie appetitose per bambini affamati. Anche questo appuntamento è organizzato in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo e l’ingresso è gratuito.

Dal 6 agosto, così come previsto dall’ultimo decreto legge, per accedere agli eventi, anche quelli all’aperto, è necessario presentarsi con il Green pass (prima dose o ciclo vaccinale completo), oppure con il certificato di guarigione al Covid-19 (validità 6 mesi) o ancora l’attestazione di esito negativo al tampone (eseguito nelle 48 ore precedenti).

