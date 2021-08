Estate 2021 positiva per Volterra, presenza turistiche in aumento a doppia cifra

Numerose le presenze di turisti a Volterra. Aumentano, rispetto allo scorso anno, i visitatori che decidono di trascorrere le vacanze sul colle etrusco.

Da un raffronto di dati sulle prenotazioni nelle strutture ricettive si registra un +10% nel mese di giugno e un +15% nel mese di luglio, ottimi anche i numeri di agosto e le richieste per settembre. Un trend positivo che si unisce all'aumento di ingressi nei musei e nelle aree archeologiche e di presenze in città. In forte aumento anche il soggiorno di turisti stranieri, principalmente provenienti dal nord Europa e dall'Europa dell'est, che registra un +40% rispetto al 2020.

"L'aumento del numero di turisti rispetto allo scorso anno - dichiara l'assessora al Turismo del Comune di Volterra Viola Luti - è un risultato davvero importante. Nell'estate del 2020, infatti, abbiamo assistito a un vero e proprio boom di presenze che non era così scontato uguagliare e addirittura superare viste soprattutto la complessità e le incertezze che, a livello internazionale, stanno caratterizzando questi mesi.

Questo risultato - continua Luti - è il frutto di un lavoro di squadra che ha visto tutti gli attori legati al turismo del nostro territorio pronti ad accogliere i visitatori, riuscendo ad organizzare il lavoro nonostante la precarietà e le difficoltà del momento.

Questi dati - conclude Luti - confermano l'efficacia del nostra campagna Open Volterra, delle azioni di valorizzazione e di promozione della città e della campagna di comunicazione che abbiamo realizzato insieme al Consorzio Turistico Volterra Valdicecina e ai comuni di Pomarance e Castelnuovo e di quella condivisa con l’ambito turistico".

Fonte: Comune di Volterra