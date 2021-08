Uiltucs per gli Uffizi: "Dichiarazionoi Rsu non possono compromettere il ritorno al lavoro"

La UILTuCS Toscana ha incontrato il Direttore Schmidt : "Le affermazioni estemporanee di alcuni componenti la RSU di Opera Laboratori Fiorentini non possono compromettere la fine degli ammortizzatori sociali ed il ritorno a lavoro di tutti i lavoratori"

La UILTuCS Toscana, Area di Firenze, ha incontrato la Direzione delle Gallerie degli Uffizi per chiarire, innanzitutto, la posizione della UILTuCS in merito ad delle dichiarazioni rilasciate alla stampa da alcuni componenti la RSU di Opera Laboratori Fiorentini che hanno innescato una polemica, a nostro modo di vedere, sterile ed inconcludente, con la Direzione delle Gallerie degli Uffizi. La UILTuCS Toscana, infatti, ha sottolineato che i propri componenti la RSU di Opera, società a cui sono stati affidati numerosi servizi all’interno del polo museale, non hanno condiviso la posizione assunta dagli altri colleghi, ritenendo le affermazioni fatte, solo una inutile polemica demagogica, scaturita non certo dalla volontà di tutelare maggiormente le lavoratrici ed i lavoratori, ma piuttosto per raggiungere obiettivi probabilmente meno nobili.

La UILTuCS Toscana, come sempre, guarda i fatti e cerca le soluzioni per i lavoratori, quindi, con forza ha chiesto al Direttore Eike Schmidt di adoperarsi affinché il personale di Opera Laboratori Fiorentini rientri dalla lunghissima cassa integrazione già a partire dal prossimo mese di settembre. Per la UILTuCS Toscana è trascorso troppo tempo senza alcuna risposta concreta da parte aziendale, mentre le lavoratrici ed i lavoratori continuano nel calvario e nel tentativo, per molti di loro, di sopravvivere con un solo reddito ridotto. La Direzione delle Gallerie degli Uffizi ha condiviso la posizione della nostra organizzazione sindacale e si è resa disponibile a costruire un rapporto sinergico che abbia il chiaro intento di ricollocare tutti a lavoro. Proprio per raggiungere velocemente questo fine è già stato pianificato un programma di riaperture diurne dei musei di Palazzo Pitti, chiedendo al concessionario l'intervento del proprio personale.

La demagogia delle dichiarazioni fatte, che riteniamo palesemente tendenziose, ha concretamente rischiato di allontanare l’obiettivo della definitiva fine dell’ammortizzatore sociale per tutti i lavoratori.

Una strategia comunicativa, quella effettuata da alcuni componenti la RSU, non concordata con nessuno, e di cui non potevamo renderci complici. Quindi, al termine dell’incontro, per altro molto proficuo, la UILTuCS Toscana ha concordando con la Direzione delle Gallerie degli Uffizi di effettuare un ulteriore appuntamento, da tenersi prima della fine di agosto. La società è avvertita: le lavoratrici ed i lavoratori di Opera Laboratori Fiorentini devono rientrare a lavoro nei musei fiorentini.

Fonte: Uiltucs Toscana