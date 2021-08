Il rapper SER lancia un nuovo genere, la darap

Sexy Lover è il primo inedito di Ser del genere Darap (termine coniato, da Ser, e la sua Manager, per indicare l’unione tra Rap e Dance), con la melodia del ritornello di Elena Cirillo e arrangiato da Eugenio Valente, il brano risulta fresco, incisivo e ballabile. Le sonorità, impreziosite dal solo di Sax di Andy Bluvertigo, riportano alla Dance anni ’80.

Spiega l’artista a proposito del suo nuovo singolo: «Sexy Lover è il mio primo inedito del genere Rap/Dance. È un brano fresco, incisivo e ballabile, spensierato ma allo stesso tempo profondo. Ho definito questo genere DARAP, di cui mi autoproclamo iniziatore. Io sono il King della DARAP».

Biografia

SER, all’anagrafe Marco Di Lauro, è un Rapper nato a Pietrasanta e cresciuto a Massa (Toscana) Ha iniziato a comporre a 16 anni per sfogare attraverso la scrittura le sue inquietudini, i suoi pensieri, per darsi forza ma anche per dare forza a chi avrebbe ascoltato la sua musica. Si ispira alla “Old School” del Rap Italiano e Internazionale ma ultimamente sta sperimentando nuove sonorità. Il 27 Novembre 2020 è uscito, con EgoItaly, il brano “Non PiangereStanotte” , una Cover Rap del celebre brano anni ’80 “Don’t Cry Tonight” di Savage. Con questo brano Ser ha iniziato il suo viaggio nella wave Rap/Dance, definendo questo suo genere “Darap”(termine coniato da lui e la sua Manager) e definendosi “King della Darap”. “Sexy Lover”, brano in uscita il 28 Maggio 2021, è il primo inedito di Ser del genere Darap.