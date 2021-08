Anziano trovato morto in casa con la testa fracassata: giallo a Piombino

Il cadavere di un ex commerciante di 76 anni, Nicola Arduini, è stato trovato questa mattina nel suo appartamento a Piombino.

L’uomo, originario di Napoli, viveva da tempo in via Cellini e si trovava agli arresti domiciliari per una vicenda di droga.

Sono stati alcuni familiari a trovarlo privo di vita sul pavimento della cucina, mentre la camera da letto era stata messa a soqquadro.

Dall’esame condotto dal medico legale, a provocare la morte dell’anziano, avvenuta ieri sera, sarebbe stato un colpo alla testa inferto con un oggetto contundente e quindi è stata aperta un'indagine per omicidio, con i carabinieri impegnati a ricostruire le ultime ore della vittima.