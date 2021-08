Atti vandalici alle opere di street art di Bibbona

Sono stati diversi gli atti vandalici a danno delle due opere realizzate nel mese di luglio dallo street Artist Moradi Il Sedicente e posizionate una a Marina di Bibbona e una nel centro storico del capoluogo. Una serie di azioni reiterate e non più tollerabili, che l’amministrazione comunale ha deciso di denunciare: un esposto, contro ignoti al momento, depositato nei giorni scorsi presso le opportune sedi, la cui conseguenza più immediata sarà l'avvio di un'indagine investigativa per cercare di individuare gli autori. "Nel mese di luglio abbiamo ospitato l'artista fiorentino Sedicente Moradi che, una volta aver recuperato legni sull'arenile e all'interno della Macchia della Magona - ricorda il Sindaco, Massimo Fedeli - ha realizzato due opere, un caprone, simbolo del Comune di Bibbona e un cervo, posizionati rispettivamente nel centro storico e a Marina di Bibbona. Sin da subito, entrambe sono state oggetto di atti vandalici tanto inspiegabili quanto ingiustificati, suscitando l'indignazione dell'intera comunità. Abbiamo deciso di avanzare formale denuncia con querela presentata alle autorità competenti dal Vicesindaco su indirizzo del Sindaco nei confronti dei soggetti che sono o comunque saranno – conclude Fedeli - ritenuti penalmente responsabili, il tutto dandone peraltro comunicazione all’interno del Consiglio Comunale del 31 luglio scorso, per dare un segnale, un messaggio forte, a coloro che si sono resi. protagonisti di questi atti”. Entrambe le opere sono state rimosse dalla loro sede naturale, in attesa di installare adeguati sistemi di sicurezza ed evitare in futuro episodi simili introducendo deterrenti purtroppo necessari.

Fonte: Comune di Bibbona - ufficio stampa