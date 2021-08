Celebrazioni per Enrico Caruso: Giani e Schmidt al Museo e in Villa Bellosguardo

Lunedì il Comune di Lastra a Signa, in collaborazione con la Sezione Soci Coop Le Signe, ha organizzato un concerto a Villa Bellosguardo in occasione delle celebrazioni per i 100 anni dalla morte di Enrico Caruso, che ricordiamo ha vissuto a Lastra a Signa dal 1906 al 1921.

Nel corso dell’iniziativa sono intervenuti, tra gli altri, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il direttore degli Uffizi Eike Schmidt. Quest’ultimo, prima del concerto, ha voluto visitare Villa Bellosguardo e il Museo Caruso dove sono raccolti oggetti, cimeli, testimonianze epistolari, opere d’arte, fotografie originali appartenute al grande tenore.

Ricordiamo che durante la serata, inserita anche nel programma delle celebrazioni nazionali del centenario della scomparsa di Caruso, si sono esibiti il tenore brasiliano Max Jota, la pianista Gabriella Dolfi e il flautista Luciano Tristaino.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa