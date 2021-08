Coca-Cola a Viareggio per incoraggiare i consumatori al riciclo

Coca-Cola introduce sul mercato italiano le nuove bottiglie realizzate con il 100% di plastica riciclata (rPET) e per l’occasione, dal 6 all’8 agosto, i suoi animatori saranno lungo le spiagge di Viareggio con l’obiettivo di sensibilizzare sempre più consumatori sull’importanza dell’economia circolare e invitare residenti e turisti a smaltire correttamente le bottiglie in PET di qualsiasi marchio ricevendo in cambio un buono sconto per l’acquisto di un nuovo prodotto Coca-Cola in bottiglia 100% rPET.

Le bottiglie raccolte saranno conferite nei punti di smaltimento di Sea Ambiente S.p.A., il servizio integrato dei rifiuti urbani per il comune di Viareggio, per essere avviate al giusto riciclo e tornare a nuova vita.

La plastica PET (polietilene tereftalato) è un materiale ripetutamente riciclabile al 100% che non perde le sue proprietà fondamentali durante il processo di recupero. Riciclando correttamente una bottiglia di PET, infatti, questa può ritornare ad essere nuovamente una bottiglia, riducendo la necessità di produrre ulteriore materiale plastico. L’rPet utilizzato nelle nuove bottiglie è dunque PET già riciclato.

“Con le nostre nuove bottiglie al 100% in plastica riciclata continuiamo ad innovare ed investire per avvicinarci sempre di più ad un’economia circolare” dichiara Giangiacomo Pierini, Public Affairs & Communication Director Coca-Cola HBC Italia.

“Per completare il processo dell’economia circolare, è fondamentale incoraggiare a riciclare correttamente ed è necessario che tutti facciano la propria parte. Questa attività nasce proprio dalla volontà di ricordare che è fondamentale riciclare correttamente il PET affinché nessuna bottiglia venga sprecata e possa tornare ad essere una bottiglia. Ringrazio tutti i clienti di Viareggio che si sono uniti a noi in questa iniziativa per poter fare la differenza”

Le nuove bottiglie 100% rPET, come sempre 100% riciclabili, saranno utilizzate non solo per i prodotti Coca-Cola, ma anche per gli altri marchi del portafoglio dell’azienda come Fanta, Sprite e FuzeTea, per un totale di 150 milioni di confezioni nel 2021 realizzate completamente in plastica riciclata.

Questo cambiamento è frutto degli oltre 100 milioni di euro investiti in innovazione con impatto sulla sostenibilità negli ultimi dieci anni. Oltre all’utilizzo crescente di plastica riciclata nelle confezioni, infatti, Coca-Cola è da anni impegnata nella riduzione della materia prima negli imballaggi in vetro, alluminio e plastica e con la recente introduzione di KeelClip™ ha concretizzato il suo impegno anche a favore degli imballaggi secondari, quelli non a diretto contatto con il prodotto: l’innovativo sistema in carta 100% riciclabile permette di eliminare completamente l’involucro in plastica dalle confezioni multiple di lattine.

Infine, dopo Fanta, anche la bottiglia di Sprite ha rinunciato all’iconico colore verde ed è diventata trasparente per essere più facilmente riciclabile in una nuova bottiglia.

Sono realizzate con il 100% di plastica riciclata tutte le bottiglie di Coca-Cola, Coca-Cola Zero Zuccheri, Coca-Cola Senza Caffeina, Coca-Cola Light Taste, Coca-Cola Gusto Limone Zero Zuccheri da 330 ml, 450 ml, 660 ml, Fanta Original, Fanta Senza Zuccheri Aggiunti e Sprite da 450 ml e 660 ml e FUZETEA da 400 ml e 1,25 L.

