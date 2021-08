Piagge, aperta la nuova area giochi nel giardino di via Abruzzi

Aperta nel giardino di via Abruzzi alle Piagge la nuova area giochi con attrezzature ludiche per i più piccoli, scivoli multifunzione, altalene e molle, nuove panchine, tavoli da pic nic e il nuovo look colorato del vialetto di accesso.

Si tratta della prima parte dell’intervento complessivo di riqualificazione ludico sportiva dell’area, che sarà realizzato grazie ai 100mila euro previsti dalla convenzione per la trasformazione urbanistica dell’area di via Pistoiese angolo via Campanina con destinazione residenziale.

“Abbiamo aperto la nuova area giochi del giardino di via Abruzzi - ha detto l’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re -, che rappresenta il primo passo di un complessivo progetto di riqualificazione dell’area da realizzare nei prossimi mesi con gli oneri della trasformazione urbanistica di via Pistoiese. Oltre 100mila euro che ci consentiranno di aumentare la dotazione di arredi e attrezzature ludiche e sportive del giardino, anche in linea con le richieste dei cittadini emersi nella prima fase dell’ascolto di ‘Firenze Prossima’ e nel quadro di un intervento più ampio a beneficio della zona”.

“I lavori al giardino di via Abruzzi, che non erano potuti rientrare per la tipologia del finanziamento nei lavori di riqualificazione di altre aree delle Piagge - ha detto il presidente del Quartiere 5 Cristiano Balli -, sono stati una richiesta precisa del Q5. Siamo solo ad un primo intervento che riguarda un'area gioco; nei prossimi mesi potremo continuare con una serie di interventi e migliorie per rendere questo grande spazio verde più adeguato alle esigenze dei cittadini”.

Gli oltre 200mila euro dovuti dal privato per la trasformazione andranno a finanziare, oltre al parcheggio di superficie (50mila euro) e al nuovo impianto solare termico del campo di calcio di Brozzi (50mila euro), anche l’ampliamento della dotazione di arredi e attrezzature ludico sportive del giardino di via Abruzzi (100mila euro).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa