Picchia padre e minaccia i fratellini, arrestato 18enne a Firenze

Allontanato dalla casa familiare per aver picchiato il padre e minacciato di morte i fratellini più piccoli. Un 18enne è finito in manette a Firenze per il reato di stalking. Ieri sera infatti si era presentato fuori dalla casa familiare, in zona Rifredi, prendendo a calci la porta e chiedendo di entrare a gran voce.

Le violenze ricostruite dagli agenti si sarebbero verificate nei mesi scorsi, quando il giovane fu denunciato dai genitori. Era scattato il divieto di avvicinamento, violato poi più volte, pretendendo di ricevere denaro dalla famiglia.