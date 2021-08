Residence per Studenti Novoli: acquistata l'area per il residence. Lavori a settembre

L’area per la costruzione del nuovo Residence per Studenti Novoli a Firenze è stata acquistata dalla CDS. L’inizio lavori è previsto a settembre 2021 e l’apertura è prevista per settembre 2023.

Con un investimento complessivo di 45 milioni di euro la CDS Holding, con il supporto di CDS Living, ha ottenuto il permesso per la realizzazione di un nuovo residence per studenti di 400 posti letto, nel quartiere di Novoli a Firenze e ha acquistato l’area dalla Immobiliare Novoli il 30 luglio scorso.

Si tratta di una location privilegiata, in quanto adiacente al nuovo campus universitario di Novoli, un vivace ambiente urbano che risponde a tutte le necessità quotidiane, circondata da un grande parco pubblico di 10 ettari, collegata dalla tramvia, con fermata a pochi passi, grazie al quale gli studenti possono raggiungere il centro storico in solo 10 minuti.

Questo nuovo residence per studenti, sviluppato su sei piani, propone un’offerta di monolocali singoli di diverse metrature, in stile moderno, completamente attrezzati, oltre a monolocali per i meno abili. Gli studenti ospiti potranno inoltre usufruire di un’ampia gamma di amenities: reception, aree lounge, cucine comuni, palestra, cinema, sale studio e sale giochi, un giardino interno arredato e una piscina esterna sullo spazioso roof garden.

Nel panorama dell’istruzione universitaria del nostro Paese, Firenze rappresenta un polo d’eccellenza, con una popolazione studentesca nazionale ed internazionale in continua crescita; a tutt’oggi, sono circa 62.000 gli studenti, di cui circa 23.400 fuori sede interessati a trovare alloggi adeguati, che possano rendere la loro esperienza di studio piacevole e confortevole.

Allo stesso tempo, Firenze sta affrontando una drammatica carenza di residence universitari, con solo 4 posti letto disponibili ogni 100 studenti. Nell’attuale situazione non vengono soddisfatte le esigenze di tutti gli studenti e gli alloggi sono in prevalenza accessibili solo a coloro con basso reddito familiare o beneficiari di borse di studio.

C’è bisogno di un cambiamento ed il nuovo Residence per Studenti Novoli, caratterizzato da una comoda ubicazione e da tanti servizi, risponderà alla forte domanda dei giovani di vivere, studiare e divertirsi in un ambiente moderno e internazionale.

L’inizio dei lavori è previsto per l’inizio di Settembre 2021, mentre l’apertura per Settembre 2023. L’investimento complessivo è di 45 milioni di euro.

I protagonisti del progetto

CDS Living, fondata nel 2018 (allora Co-Living Italy) da Jerry Boschi e Burkhard Hoffmann e ribattezzata quando CDS Holding entra nel capitale sociale nel 2020, si occupa dell’approvvigionamento e dello sviluppo di residenze per studenti in Italia. La CDS Living è sulla buona strada per diventare uno dei più riconosciuti sviluppatori italiani di residenze per studenti. Molte altre residenze sono in fase di sviluppo avanzato e saranno realizzate nel prossimo futuro. Da qualche tempo, CDS Living sta espandendo il suo campo di attività per sviluppare nuove location anche per il Senior Housing, una asset class che è ugualmente molto richiesta in Italia. Per saperne di più: www.cdsliving.com.

CDS Holding è uno Sviluppatore e General Contractor che opera in tutta Italia dal 1993. Finora, la sua attenzione si è concentrata su progetti commerciali, da retail stores stand-alone a parchi commerciali e nuovi centri commerciali, come ADIGEO a Verona e AURA a Roma, oltre che sulla ristrutturazione di centri già esistenti, come ARCHIMEDES a Siracusa. Per strategia di mercato, i progetti sono improntati ora alla diversificazione, rivolgendosi anche ad altri settori del mercato immobiliare, come quello di un albergo a cinque stelle a Roma, Waterfront di Levante, la ristrutturazione, con funzioni miste, della zona fiera a Genova progettata da Renzo Piano, vari progetti logistici e ora anche le residenze per studenti in collaborazione con CDS Living. Per saperne di più: www.cdsholding.net.

Fonte: Ufficio Stampa