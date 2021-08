Ritorno del Tribunale a Empoli, la proposta approvata nel Consiglio regionale

Nel percorso portato avanti per riportare il tribunale a Empoli, arriva una spinta dal Consiglio regionale. Infatti, con l'approvazione della proposta di legge che sarà indirizzata al parlamento, l'organo legislativo della regione chiede la modifica della normativa attuale. Un disegno di legge che preveda l'istituzione di nuovi tribunali, in città con determinate caratteristiche come numero di abitanti o sedi in passato di sezioni distaccate, come Empoli lo era per Firenze fino al 2013. La delibera è stata accompagnata passo passo dal primo firmatario, Enrico Sostegni, anche attraverso la sinergia tra l'Associazione per l'Istituzione del Tribunale a Empoli.

"Si tratta di una proposta di iniziativa legislativa che i Consigli regionali hanno - spiega Sostegni, consigliere eletto per l'Empolese Valdelsa - Regioni e Comuni intervengono a sostegno della struttura stessa mentre il costo dei magistrati sono sostenuti dallo Stato. È possibile una convenzione con il Ministero per una giustizia più funzionale ai territori. Come territorio dell'Empolese Valdelsa abbiamo le caratteristiche di territorio e popolazione più grande anche di altri tribunali presenti in Italia".