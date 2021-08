Trasportava rifiuti senza autorizzazione e senza patente, furgone sequestrato

Hanno fermato un furgone per controlli e hanno scoperto non solo che trasportava rifiuti senza autorizzazione ma anche che il conducente stava guidando con la patente revocata da cinque anni.

É successo nel tardo pomeriggio di ieri. Le pattuglie del Reparto Ambientale stavano effettuato alcuni controlli quando in zona via Pratese sono stati insospettiti da un furgone con a bordo tre individui.

Un sospetto risultato fondato.

Il mezzo è risultato pieno di rifiuti di varia natura, che sembrano riconducibili all'attività di "svuota cantine" svolta in modo abusivo. Il conducente infatti non era iscritto all'albo dei Gestori Ambientali e privo di formulario.

Ma i guai per l'uomo non sono finiti. Da ulteriori accertamenti il veicolo è risultato non in regola con l'assicurazione e il suo conducente senza patente perché revocata nel 2016.

Il furgone è stato sequestrato e portato in depositaria. Per l'uomo sono scattate la denuncia per il trasporto abusivo di rifiuti e le sanzioni per le violazioni in materia di assicurazione (869 euro) e patente (5.100 euro).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa