Use, ufficiale: rimane Francesco Falaschi

Dopo la stagione scorsa che di fatto lo ha lanciato nel campionato di serie B, non c’erano dubbi sul fatto che coach Cosimo Corbinelli lo volesse ancora una volta in prima squadra. E così anche il prossimo anno sotto le plance dell’Use Computer Gross ci sarà Francesco Falaschi, il pivot empolese classe 2000, nato e cresciuto nel vivaio biancorosso.

Se la sua scalata alla prima squadra ha avuto nell’ultimo campionato la sua consacrazione, quello che va ad iniziare a breve sarà per lui la stagione della conferma visto che ormai non è più una sorpresa ed anche gli avversari lo guarderanno con un occhio di riguardo. Motivo in più per continuare a fare quello che ha fatto fino ad oggi, ovvero lavorare giorno dopo giorno per crescere e diventare ancora di più un punto di riferimento per il gruppo.

Fonte: Use Basket Empoli