Aggredisce una donna e poi la rapina: arrestata una 38enne a Pisa

E' stato un mercoledì segnato da vari interventi per gli agenti di polizia pisani.

Alle ore 13.15 di ieri una pattuglia della Squadra Volanti è intervenuta nei pressi di piazza XX settembre, dove era stata segnalata una animata lite tra coniugi. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato una 36enne dell’Est Europa, residente in provincia di Lucca. La donna, visibilmente agitata, ha raccontato di aver litigato con il marito mentre percorrevano in auto il centro città e che questi, al culmine della lite, l’avesse spinta giù dal proprio veicolo, intimandole di arrangiarsi per tornarsene a casa. La lite per fortuna è stata solo verbale ma, visto lo stato di agitazione, è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza che ha trasportato la donna al Pronto soccorso per accertamenti.

La donna ha riferito ai poliziotti di non voler procedere nei confronti del marito, pare non nuovo a vicende del genere, ed ha rifiutato l’ attivazione di un percorso di protezione per l’eventuale collocazione in struttura protetta. E’ stata comunque informata dei propri diritti e la vicenda sarà comunicata alle Forze di Polizia del luogo di residenza, per il monitoraggio della situazione familiare e la eventuale trasmissione all’ Autorità giudiziaria di fatti penalmente rilevanti.

Alle ore 19.05 due pattuglie della Squadra Volanti della Questura sono intervenute in piazza Vittorio Emanuele II, sotto i loggiati delle Poste centrali, per allarme di rapina ai danni di una 30enne di Pisa. Il fatto era segnalato al 112 da una amica della rapinata che si trovava poco distante dal misfatto. Mentre una pattuglia prestava le prime cure alla vittima e ricostruiva la vicenda, l’altra in base alla descrizione fornita rintracciava la ladra nei pressi della stazione ferroviaria: una 38enne originaria del Piemonte, che tra l’altro in data 7 settembre 2018 era stata arrestata per il tentato scippo di una borsa dalla Polizia di Stato di Torino.

I poliziotti dopo averla ammanettata hanno ricostruito i fatti: la vittima, in compagnia di una sua amica, aveva fatto una passeggiata in centro, per poi arrivare in piazza Vittorio dove si erano salutate perché la prima doveva recarsi al lavoro. Appena separatasi dall’amica, era stata affrontata dalla malvivente che, dopo averla ingiustificatamente apostrofata in malo modo, l’aveva strattonata, percossa e le aveva strappato la catenina d’ oro, tentando anche di scipparle la borsa. Solo la resistenza della vittima e l’intervento di un passante l’avevano fatta desistere e convinta a fuggire verso la stazione, dove poi è stata rintracciata dagli agenti.

La vittima è stata fatta accompagnare da un’ambulanza al Pronto Soccorso, dove le hanno medicato le ferite e rilasciato referto con 7 giorni di prognosi. La rapinatrice è stata arrestata.

Alle ore 21.20 ed alle successive ore 23, una pattuglia della Squadra Volanti della Questura si è vista costretta ad intervenire in zona Putignano per una lite tra familiari. Complice anche l’alcol, un soggetto originario dell’Est Europa ha tentato a più riprese di litigare e di aggredire il cognato. Per fortuna la situazione non è degenerata, con gli agenti che, dopo il secondo intervento hanno intimato all’aggressore di ritornarsene a casa.