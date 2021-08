Aumenta dell'1% l'occupazione di posti Covid negli ospedali toscani

C'è un aumento dell'1% per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti letto per pazienti Covid-19 nei reparti in Toscana. La nostra regione è una delle cinque a registrare un aumento giornaliero assieme a Calabria, Marche, Umbria e Valle d'Aosta. Sono tutte al +1% fuorché la Valle d'Aosta al +2%. Si parla di posti letto per pazienti Covid nei reparti di malattie infettive, medicina interna e pneumologia rispetto al totale di quelli disponibili.

A renderlo noto è l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che ha confrontato i dati del 4 agosto con quelli del 3. Resta stabile al 4% il tasso di occupazione nazionale. Nessuna regione supera la soglia di saturazione del 15%, parametro principale per il cambio di colore. In generale la Toscana registra un +4%.