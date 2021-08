Basket Castelfiorentino, anche Lazzeri resta in gialloblu

Dodici conferme. E non poteva essere altrimenti dopo una stagione tanto difficile quanto ricca di soddisfazioni come quella passata e segnata dal Covid.

L’ultima in ordine di tempo è la conferma di Cosimo Lazzeri, castellano doc, che ha deciso di proseguire il suo percorso in maglia Abc Solettificio Manetti.

L’esterno classe 2000, altro prodotto del vivaio gialloblu e già da qualche anno in pianta stabile nella rosa della prima squadra, sarà dunque anche per il prossimo campionato un elemento prezioso all’interno delle rotazioni di coach Paolo Betti portando intensità e ritmo al gioco castellano.

“Sono felice di essere in gialloblu anche per la prossima stagione – commenta Cosimo -. La voglia di lavorare e far bene è tanta, così come la volontà di proseguire il nostro percorso di crescita. L’obiettivo di tutti sarà ovviamente quello di impegnarci per migliorare il risultato di una stagione bellissima come quella passata”.

