Beat Garden, il programma a Empoli. Obbligatorio il Green pass

Si è già messa in moto la macchina organizzativa di Beat Garden, lo spin-off di Beat Festival che andrà in scena da mercoledì 25 agosto fino a domenica 29 agosto 2021 al parco di Serravalle di Empoli.

Il Beat, alla sua settima edizione, torna per la seconda volta in formato Garden, per animare questa estate empolese e permettere al pubblico di vivere i concerti dal vivo in totale sicurezza.

Anche per questa edizione, organizzata con il patrocinio del Comune di Empoli, il claim della manifestazione è infatti Walkin', Cookin', Relaxin' che racconta la voglia di creare una manifestazione godibile a tutti e organizzata in perfetta armonia con la casa che la ospita, il fantastico parco di Serravalle.

IL PROGRAMMA

Grande protagonista, come sempre sarà la musica con 5 giorni di concerti.

Il palco ospiterà grandi artisti di livello nazionale. Si parte il 25 agosto con Bnkr 44, il collettivo empolese che salirà sul palco assieme a tanti artisti amici come gli Psicologi. Prima di loro sul palco Diorama, Giova e Frambo. IL 26 agosto invece sarà la volta del soul e dell’ R&B di Venerus, che porterà in scena uno degli show più apprezzati di questa estate. Prima di lui sul palco Irbis37 e Federico Fabi.

Il 27 agosto spazio ad una delle star dell’Indie-rap Italiano, Frah Quintale, concerto che ha già fatto registrare il sold out. Oltre a Frah, sul palco si esibiranno Svegliaginevra e i Terso.

Il 28 agosto prima volta a Beat invece per la pazzesca regina della musica Italiana, Myss Keta che porterà sul palco un nuovo show accompagnata dalla sua band I Dpcm. Il 28, ad aprire la serata saranno i See Maw e i Manitoba, che lanciati a Beat, tornano protagonisti sul Main Stage dopo un percorso che li ha visti anche sul palco di X Factor. La serata finale di Beat invece andrà in scena domenica 29 agosto, con il concerto ad ingresso gratuito che vedrà esibirsi sul palco i Post Nebbia, una delle band interessanti emerse nel panorama italiano nell’ultimo anno e Rares. Oltre a loro sul main stage ci sarà Lil Jolie.

Come sempre ci saranno delle aree del festival dedicate allo Street Food e alle birre artigianali, organizzate con moltissimi spazi a sedere che permetteranno al pubblico di bere e mangiare in relax e in totale sicurezza. Novità di questa edizione anche la presenza di un palco nell’area delle birre artigianali, dove si esibiranno artisti emergenti.

Non mancherà anche un'area dedicata al market realizzato in collaborazione con Wom - Wonderful Market che con le eccellenze dell’artigianato e dell’handmade italiano renderà magica un'area del parco.

Fondamentale, per la realizzazione di questa edizione, il supporto del fondo per il lavoratori della musica e dello spettacolo Scena Unita, di Cesvi, la Onlus di riferimento in Italia, che porta avanti progetti con enti prestigiosi e di sostegno per il mondo della musica. Ma anche il supporto de La Musica che gira, il coordinamento composto da lavoratori, artisti e professionisti della musica e dello spettacolo.

Anche quest’anno sponsor del Festival sarà Tinghi Motors, storico partner di Beat e anche quest’anno al fianco della manifestazione. Tinghi fornirà allo staff del Festival una nuova ZOE, auto 100% elettrica per gli spostamenti all’ interno del parco.

GREEN PASS

Come da normative vigenti, per accedere alle aree del Beat Festival, per questa edizione 2021, sarà necessario essere in possesso del Green Pass. Saranno predisposti controlli all’ingresso di tutte le aree del festival e sarà controllato anche l’accesso all’ intera area del parco di Serravalle in modo da evitare assembramenti. L'amministrazione comunale di Empoli sta valutando ulteriori misure di contenimento su tutta l'area del parco di Serravalle coerenti col dispositivo governativo del green pass e con la situazione epidemiologica e dei contagi.

Il Green Pass è una certificazione in formato digitale o stampabile emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute che contiene un Qr code per verificarne l'autenticità.

Per ottenere il Green Pass è necessario possedere uno dei seguenti requisiti:

- Vaccinazione anticovid (valida 15 giorni dopo la prima dose)

- Essere risultati negativi ad un tampone antigenico o molecolare nelle precedenti 48 ore

- Essere guariti dal Covid negli ultimi 6 mesi

I minori di 12 anni e gli esenti con idonea certificazione medica possono entrare senza esibire il Green Pass.

Tutte le informazioni riguardo al Green Pass sono reperibili sul sito: dgc.gov.it

Come già accaduto nella scorsa edizione l’area del Main Stage sarà organizzata in modo da permettere il totale distanziamento e di godere dei concerti in relax e tranquillità. Sul prato di Beat saranno realizzati degli appositi spazi sui quali sedersi, magari con una coperta o con un plaid, per ascoltare i propri artisti preferiti senza pensieri.

INFO

I biglietti per i concerti del 25-26 e 28 agosto sono disponibili su Ticketone.it

Per maggiori info è possibile consultare il sito beatfestival.net o le pagina Facebook o Instagram di Beat Festival dove saranno pubblicati tutti gli aggiornamenti sulla manifestazione