Caccia e 'Next generation tax', raccolta firme anche in Comune a Figline e Incisa Valdarno

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno informa che è possibile sottoscrivere in municipio due ulteriori raccolte firme, in aggiunta alle tre già in corso. Si tratta della richiesta di referendum abrogativo delle “Norme per la protezione della selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e della raccolta firme per una “Legge di iniziativa popolare per l’istituzione di un’imposta ordinaria sostitutiva sui grandi patrimoni”.

Nel dettaglio, la prima è una raccolta firme per richiedere l’indizione di un referendum per l’abolizione della legge 11 febbraio 1992, n.157, sulle “Norme per la protezione della selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” che disciplina l’esercizio della caccia. La raccolta è promossa dal Movimento Ora - Rispetto per tutti gli animali. Resterà aperta fino al 15 settembre 2021.

La seconda raccolta firme è per presentare al Parlamento una legge di iniziativa popolare che propone l’introduzione della cosiddetta “Next generation tax” una tassa che sostituisca le imposte patrimoniali esistenti con un prelievo unico e progressivo sui soli grandi patrimoni. La raccolta firme è promossa da Sinistra italiana e sarà aperta fino all’11 dicembre 2021. Maggiori informazioni sul sito ngtax.it.

Le due proposte si aggiungono alle altre tre raccolte firme già in corso alle quali è possibile aderire in Comune. Si tratta: della proposta di referendum “Giustizia giusta”, che prevede sei quesiti referendari sul riordino della magistratura; della richiesta del referendum “Eutanasia legale”, che chiede legalizzare l’aiuto medico alla morte volontaria; del referendum per l’abolizione della caccia.

I dettagli sulle raccolte firme in corso alle quali è possibile aderire presso gli sportelli comunali sono pubblicati sulla pagina web dedicata, all’indirizzo http://www.comunefiv.it/51-servizi/servizio-sportello-ai-cittadini/568-raccolta-firme.

Possono firmare tutti i cittadini maggiorenni iscritti nelle liste elettorali del Comune di Figline e Incisa Valdarno, presentandosi presso lo Sportello FacileFIV di una delle due sedi municipali muniti di un documento d’identità in corso di validità.

Gli Sportelli FacileFIV sono aperti, sia a Figline che a Incisa, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30; il martedì e il giovedì anche dalle 15,30 alle 18,30 (nei giorni 10,12,17 e 19 agosto non verrà osservata l’apertura pomeridiana).

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio Stampa