Caccia, rilascio dei tesserini venatori a Cerreto Guidi

In vista dell’apertura della stagione di caccia, il rilascio del tesserino per l’anno venatorio 2021/2022 avverrà presso l’Area tecnica (ufficio progettazione), al primo piano del Municipio, in via Vittorio Veneto, 8.

La consegna è prevista tutte le mattine dalle ore 9,30 alle ore 12,00 esclusi i giorni festivi e di chiusura degli uffici comunali. A partire dal 1 settembre, il ritiro sarà possibile sempre presso l’Area tecnica, ma limitatamente agli orari di ricevimento.

L'accesso è tuttavia consentito solo previo appuntamento, telefonando allo 0571.906234. Non sarà possibile accedere per ritirare il Tesserino venatorio senza aver prima preso un regolare appuntamento.

Coloro che sono impossibilitati al ritiro in prima persona, possono delegare una persona di fiducia. Saranno rilasciati al massimo due tesserini per accesso.

I titolari del tesserino, o loro delegati, dovranno presentarsi muniti dei seguenti documenti originali, pena il non poter procedere al rilascio:

-Tesserino annata venatoria 2020/2021 (coloro che hanno già provveduto alla riconsegna devono esibire il cedolino di ricevuta);

-Libretto di porto di fucile per uso caccia con versamenti annuali di rinnovo in corso di validità;

-MAV comprovante il versamento della quota d’iscrizione all’Ambito Territoriale di caccia di Residenza;

-Allegato Regionale alla Licenza di caccia (Tesserino giallo).

Chi avesse smarrito il tesserino dell’anno precedente, dovrà presentare al Municipio copia della denuncia di smarrimento.

Si raccomanda, infine, di provvedere per tempo al ritiro del tesserino e di non attendere gli ultimi giorni, al fine di consentire i controlli e le correzioni, dove si rendessero necessarie.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa